CG Crime: रेलवे स्टेशन में गांजा तस्करी, 22 किलो गांजा के साथ मुबंई के दो तस्कर गिरफ्तार,

एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि 11 सितंबर की रात दुर्ग-धमधा रोड स्थित सूर्या होटल के पास संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान दो व्यक्ति बड़े-बड़े पिट्ठू बैग लेकर दुर्ग की ओर आते दिखाई दिए। पुलिस ने रोककर पूछताछ की। दोनों गोलमोल जवाब देने लगे और अचानक ट्रेन पकड़ने का बहाना बनाकर भागने लगे। पुलिस टीम ने उन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया। बैग की जांच करने पर 22 किलोग्राम गांजा मिला।