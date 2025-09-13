CG Crime: रेलवे स्टेशन में गांजा तस्करी, 22 किलो गांजा के साथ मुबंई के दो तस्कर गिरफ्तार,

CG Crime: थाना मोहन नगर पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी का पर्दाफाश करते हुए 22 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस मामले में मुंबई और दुर्ग के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुंबई शिवाजी नगर निवासी आरोपी साजिद अली, मोहम्मद शकील कुरैशी और दुर्ग निवासी राहुल तिवारी के खिलाफ धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जेल भेज दिए है।
एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि 11 सितंबर की रात दुर्ग-धमधा रोड स्थित सूर्या होटल के पास संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान दो व्यक्ति बड़े-बड़े पिट्ठू बैग लेकर दुर्ग की ओर आते दिखाई दिए। पुलिस ने रोककर पूछताछ की। दोनों गोलमोल जवाब देने लगे और अचानक ट्रेन पकड़ने का बहाना बनाकर भागने लगे। पुलिस टीम ने उन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया। बैग की जांच करने पर 22 किलोग्राम गांजा मिला।
पुलिस पूछताछ में आरोपी साजिद अली (45 वर्ष) एवं मोहम्मद शकील कुरैशी (40 वर्ष) ने स्वीकार किया कि वे ओड़िशा से गांजा लेकर मुंबई जा रहे थे। आरोपियों ने यह भी खुलासा किया कि दुर्ग बैजनाथ पारा निवासी राहुल तिवारी (29 वर्ष) की मदद से वे यह तस्करी कर रहे थे। राहुल तिवारी उड़िसा के गांजा तस्करों से सस्ती दर पर माल दिलवाता था और दुर्ग से मुंबई तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था करता था।
पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि इस सौदे में कमीशन के रूप में राहुल तिवारी को 1 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करने की बात तय हुई थी। पुलिस ने राहुल तिवारी की भूमिका को गंभीर मानते हुए उसे भी गिरफ्तार कर कार्रवाई की है।
नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है। जिले में कोई भी व्यक्ति नशे के कारोबार में लिप्त पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विजय अग्रवाल, एसएसपी