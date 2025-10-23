छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी! 31 अक्टूबर को दुर्ग में होगा प्लेसमेंट कैम्प, 470 पदों पर भर्ती...(photo-patrika)
CG Job Placement: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र मालवीय नगर चौक दुर्ग में 31 अक्टूबर को सुबह 10.30 बजे से प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैम्प में जय भोले फाइनेंशियन सर्विस दुर्ग के 20 पद (इंशोरेंस एडवाईजर), वन स्टाफिंस सॉल्यूशन प्रालि. के 39 पद (शिक्षक, फील्ड एसोसिएट, सोशल मीडिया ऑपरेटर, टेलीकॉलर, वीडियो एडिटर एवं काउंसलर) और सेफ इंटेलिजेंट सर्विस प्रालि. के 411 पद (सिक्युरिटी गार्ड, सिक्युरिटी सुपरवाईजर, फील्ड ऑफिसर, मार्केटिंग मैनेजर आदि की भर्ती होगी।
10वीं, 12वीं, आईटीआई, बीई/बीटेक या किसी भी स्नातक योग्यता वाले उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं।
