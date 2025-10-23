Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी! 31 अक्टूबर को दुर्ग में होगा प्लेसमेंट कैम्प, 470 पदों पर भर्ती…

CG Job Placement: भिलाई जिले में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र मालवीय नगर चौक दुर्ग में 31 अक्टूबर को सुबह 10.30 बजे से प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा।

less than 1 minute read

भिलाई

image

Shradha Jaiswal

Oct 23, 2025

छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी! 31 अक्टूबर को दुर्ग में होगा प्लेसमेंट कैम्प, 470 पदों पर भर्ती...(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी! 31 अक्टूबर को दुर्ग में होगा प्लेसमेंट कैम्प, 470 पदों पर भर्ती...(photo-patrika)

CG Job Placement: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र मालवीय नगर चौक दुर्ग में 31 अक्टूबर को सुबह 10.30 बजे से प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैम्प में जय भोले फाइनेंशियन सर्विस दुर्ग के 20 पद (इंशोरेंस एडवाईजर), वन स्टाफिंस सॉल्यूशन प्रालि. के 39 पद (शिक्षक, फील्ड एसोसिएट, सोशल मीडिया ऑपरेटर, टेलीकॉलर, वीडियो एडिटर एवं काउंसलर) और सेफ इंटेलिजेंट सर्विस प्रालि. के 411 पद (सिक्युरिटी गार्ड, सिक्युरिटी सुपरवाईजर, फील्ड ऑफिसर, मार्केटिंग मैनेजर आदि की भर्ती होगी।

CG Job Placement: इसमें कई कंपनियां भाग ले रही हैं—

  • जय भोले फाइनेंशियल सर्विस, दुर्ग: 20 पद (इंश्योरेंस एडवाइजर)
  • वन स्टाफिंग सॉल्यूशन प्रा.लि.: 39 पद (शिक्षक, फील्ड एसोसिएट, सोशल मीडिया ऑपरेटर, टेलीकॉलर, वीडियो एडिटर एवं काउंसलर)
  • सेफ इंटेलिजेंट सर्विस प्रा.लि.: 411 पद (सिक्युरिटी गार्ड, सिक्युरिटी सुपरवाइजर, फील्ड ऑफिसर, मार्केटिंग मैनेजर आदि)

योग्यता:

10वीं, 12वीं, आईटीआई, बीई/बीटेक या किसी भी स्नातक योग्यता वाले उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं।

दस्तावेज़:

  • इच्छुक उम्मीदवारों को निम्न दस्तावेज़ों की मूल एवं छायाप्रति के साथ उपस्थित होना होगा —
  • शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अंकसूची
  • पहचान पत्र (मतदाता परिचय पत्र / आधार कार्ड / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / राशन कार्ड)
  • रोजगार कार्यालय का पंजीयन पत्र
  • छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

23 Oct 2025 12:17 pm

Published on:

23 Oct 2025 12:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी! 31 अक्टूबर को दुर्ग में होगा प्लेसमेंट कैम्प, 470 पदों पर भर्ती…

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: दिवाली पर डायरिया का कहर जारी, 60 से अधिक लोग बीमार, कारण अब तक अज्ञात…

CG News: दिवाली पर डायरिया का कहर जारी, 60 से अधिक लोग बीमार, कारण अब तक अज्ञात...(photo-patrika)
भिलाई

त्योहार की खुशी मातम में बदली! रंगोली बिगाड़ने पर युवक की हत्या, एक गंभीर रूप से घायल…

भिलाई

मारपीट रोकने पर हत्या! युवती से विवाद में बीच-बचाव करने वाले बुजुर्ग की पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट..

मारपीट रोकने पर हत्या! युवती से विवाद में बीच-बचाव (photo-patrika)
भिलाई

छोटे ने चल दी बड़ी चाल! भाई की ज्वेलरी शॉप से उड़ाया 35 लाख का माल, CCTV ने खोली पोल

ज्वेलरी शॉप से उड़ाया 35 लाख (Photo source- Patrika)
भिलाई

दीपावली से पहले पुलिस का एसर्जिकल स्ट्राइक… 54 जुआरी गिरफ्तार, मोबाइल-वाहन समेत लाखों का कैश जब्त

54 आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.