CG News: एनआरवीएस प्लांट में फर्नेस ब्लास्ट, 3 श्रमिक झुलसे एक की हालत गंभीर

एनआरवीएस प्लांट में फर्नेस ब्लास्ट (Photo Patrika)
CG News: पूंजीपथरा स्थित एनआरवीएस फैक्ट्री का फर्नेस ब्लास्ट होने से वहां काम कर रहे तीन श्रमिक झुलस गए। एक श्रमिक की स्थिति गंभीर होने पर रायपुर रेफर किया गया है। शेष दो श्रमिकों का उपचार जिंदल फोर्टिस अस्पताल में किया जा रहा है। घटना की सूचना पर पूंजीपथरा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
मिली जानकारी के अनुसार पूंजीपथरा थाना क्षेत्र के तराईमाल स्थित एनआरवीएस प्लांट में शुक्रवार की सुबह करीब सवा 8 बजे लोहा गलाने का काम चल रहा था। फर्नेस के पास रामनयन यादव (40 वर्ष), राधेश्याम और राजू साहू काम कर रहे थे। इस बीच अचानक एसएमएस फर्नेस तेज आवाज के साथ ब्लास्ट हो गया। इससे उक्त तीनों श्रमिक झुलस गए।
घटना के बाद तीनों श्रमिकों को उपचार के लिए जिंदल अस्पताल ले जाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद ही रामनयन यादव की गंभीर हालत को देखते हुए उसे रायपुर रेफर किया गया। राधेश्याम और राजू साहू का उपचार किया जा रहा है। दोनों की स्थिति सामान्य है।
