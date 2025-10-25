CG News: एनआरवीएस प्लांट में फर्नेस ब्लास्ट, 3 श्रमिक झुलसे एक की हालत गंभीर

मिली जानकारी के अनुसार पूंजीपथरा थाना क्षेत्र के तराईमाल स्थित एनआरवीएस प्लांट में शुक्रवार की सुबह करीब सवा 8 बजे लोहा गलाने का काम चल रहा था। फर्नेस के पास रामनयन यादव (40 वर्ष), राधेश्याम और राजू साहू काम कर रहे थे। इस बीच अचानक एसएमएस फर्नेस तेज आवाज के साथ ब्लास्ट हो गया। इससे उक्त तीनों श्रमिक झुलस गए।