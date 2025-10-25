PM आवास योजना में भुगतान में धांधली का आरोप, नागरिकों की शिकायत…

इधर वास्तुविद सलाहकार चितरंजन अग्रवाल ने भी भुगतान में देरी व अनियमितता का मामला उठाते हुआ कहा कि उन्होंने १ मई, 2025 को बिल प्रस्तुत किया था, पर सीएमओ ने 50 प्रतिशत कमीशन की मांग की, जिसके कारण अब तक उनका भुगतान लंबित है। जबकि निकाय के खाते में संबंधित फंड उपलब्ध है। अग्रवाल ने अध्यक्ष को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि उनका बकाया भुगतान शीघ्र किया जा सके।