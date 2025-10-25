PM आवास योजना में भुगतान में धांधली का आरोप, नागरिकों की शिकायत...(photo-patrika)
PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ के भिलाई में नगर पालिका परिषद अहिवारा में प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा मामला इन दिनों चर्चा में है। पूर्व आवास प्रेरक अंशुल मोराने और वास्तुविद सलाहकार चितरंजन अग्रवाल ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी अंकुर पांडे पर प्रताड़ना, अनियमितता और कमीशन मांगने के आरोप लगाए हैं।
पूर्व आवास प्रेरक अंशुल मोराने ने नगर पालिका अध्यक्ष विद्यानंद कुशवाहा को सौंपे गए आवेदन में कहा है कि पीएम आवास योजना के कार्य के दौरान सीएमओ पांडे ने उनसे बार-बार कमीशन की मांग की व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।
मोराने ने कहा, लगातार मानसिक उत्पीड़न से वे तनाव व अवसाद का शिकार हो गए हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास इस प्रकरण से जुड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग साक्ष्य के रूप में उपलब्ध हैं। उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो उनके पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।
इधर वास्तुविद सलाहकार चितरंजन अग्रवाल ने भी भुगतान में देरी व अनियमितता का मामला उठाते हुआ कहा कि उन्होंने १ मई, 2025 को बिल प्रस्तुत किया था, पर सीएमओ ने 50 प्रतिशत कमीशन की मांग की, जिसके कारण अब तक उनका भुगतान लंबित है। जबकि निकाय के खाते में संबंधित फंड उपलब्ध है। अग्रवाल ने अध्यक्ष को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि उनका बकाया भुगतान शीघ्र किया जा सके।
मेरी नियुक्ति के पहले भी इनके खिलाफ शिकायत हो चुकी है। आर्थिक अनियमितता के मामले में उन्हें हटाया जा चुका है। मेरे कार्यकाल के दौरान भी अनियमितता पर मैंने खुद इनके खिलाफ शासन से शिकायत की है। अब ये द्वेषपूर्ण भावना से एआई के जरिए जाली साक्ष्य बनाकर मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप पूरी तरह से गलत हैं।
बड़ी खबरेंView All
भिलाई
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग