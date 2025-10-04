मुस्लिम युवक ने शिवलिंग के साथ की शर्मनाक कृत्य, आक्रोशित लोगों ने की जमकर तोड़फोड़, 8 गिरफ्तार

नाराज भीड़ ने मुस्लिम बस्ती की ओर रुख किया और पथराव तथा तोड़फोड़ की। इस दौरान कई घरों के शीशे टूट गए और बस्ती में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को भारी बल तैनात करना पड़ा। पुलिस ने बस्ती में फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की।