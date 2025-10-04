Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा लगाकर 43 लाख रुपए का गबन, जैजैपुर MLA समेत एक अन्य पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज, जानें पूरा मामला

Crime News: फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठा लगाकर पौने 43 लाख रुपए का गबन करने वाले मौजूदा समिति प्रबंधक व वर्तमान जैजैपुर विधायक एवं एसके एक अन्य सहयोगी के खिलाफ पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।

2 min read

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

Oct 04, 2025

फर्जी (Photo Source-patrika)

फर्जी (Photo Source-patrika)

CG Crime News: फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठा लगाकर पौने 43 लाख रुपए का गबन करने वाले मौजूदा समिति प्रबंधक व वर्तमान जैजैपुर विधायक एवं एसके एक अन्य सहयोगी के खिलाफ पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। साथ ही आगे की जांच जारी है।

पुलिस के अनुसार दो माह पूर्व आवेदक राजकुमार शर्मा निवासी फरसवानी ने शिकायत दर्ज कराई कि कि वर्ष 2015-2020 के बीच जिला सहकारी समिति बहनीडीह में प्रबंधक के पद पर बालेश्वर साहू कार्यरत था। बालेश्वर साहू वर्तमान में जैजैपुर विधायक हैं। आरोपियों ने आवेदक के 50 एकड़ जमीन में केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) लोन लेने की उसे सलाह देकर आवेदक का एचडीएफसी बैंक चांपा में खाता खुलवाया। वहां से प्रार्थी का ब्लैंक चेक लेकर 24 लाख रुपए की राशि आरोपी द्वारा अपने एवं अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर दिए, यही नहीं आरोपियों ने प्रार्थी एवं उसकी मां व पत्नी के फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा निशान लगाकर 42 लाख 78 हजार रुपए आहरण कर लिया।

जांच में हुआ खुलासा

जांच पर अपराध पाए जाने से समिति प्रबंधक व वर्तमान विधायक बालेश्वर साहू, विक्रेता गौतम राठौर के द्वारा आवेदक राजकुमार शर्मा उसकी मां जयतिन शर्मा तथा पत्नी नीता शर्मा का फर्जी हस्ताक्षर अंगूठा लगाकर निकासी पर्ची से छल कपट पूर्वक एवं बेईमानी की नीयत से स्वयं लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया गया। आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 468, 467, 471, 34 के तहत चांपा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

जैजैपुर विधायक का विवादों से रहा नाता

जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू का विवादों से पुराना नाता रहा है। कभी मारपीट तो कभी कुछ और विवाद। विधायक बनने के पहले भी उनके द्वारा घर में घुसकर मारपीट की गई थी। इसके अलावा चांपा स्थित मकान में पड़ोसियों से मारपीट के मामले में अपराध पंजीबद्ध हो चुका है। हालांकि कूटरचना का मामला 10 साल पुराना है। तब वे विधायक नहीं बने थे।

ये भी पढ़ें

Pamgarh MLA Viral Audio: भ्रष्ट पामगढ़ विधायक को हटाओ… Bjp कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर जताया आक्रोश, पद से हटाने की मांग
जांजगीर चंपा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 10:47 am

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा लगाकर 43 लाख रुपए का गबन, जैजैपुर MLA समेत एक अन्य पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज, जानें पूरा मामला

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

तपसीधाम वृद्धाश्रम में रह रहे बाबा की एनीकट में डूबने से मौत, दो दिन बाद मिला शव… पसरा मातम

मौत (photo-patrika)
जांजगीर चंपा

DEO के कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, डिजिटल सिग्नेचर मिस मैच होने से रुका वेतन…

DEO के कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, डिजिटल सिग्नेचर मिस मैच होने से रुका वेतन...(photo-patrika)
जांजगीर चंपा

CG News: ड्राई डे पर खपाने बना रहे थे लाखों की शराब, ट्रैक्टर सहित किया जब्त

CG News: ड्राई डे पर खपाने बना रहे थे लाखों की शराब, ट्रैक्टर सहित किया जब्त
जांजगीर चंपा

2500 गायों की भूख प्यास से हो चुकी मौत, कांग्रेस MLA ने बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना… जानें क्या कहा?

कांग्रेस ने प्रेसवार्ता कर दी पूरी जानकारी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा

CG Rape Case: 7 दोस्तों ने मिलकर महिला से किया रेप, पहले सुनसान जगह ले जाकर मिटाई हवस की प्यास, फिर…

CG Rape Case (प्रतीकात्मक तस्वीर)
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.