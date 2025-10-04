फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा लगाकर 43 लाख रुपए का गबन, जैजैपुर MLA समेत एक अन्य पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज, जानें पूरा मामला

पुलिस के अनुसार दो माह पूर्व आवेदक राजकुमार शर्मा निवासी फरसवानी ने शिकायत दर्ज कराई कि कि वर्ष 2015-2020 के बीच जिला सहकारी समिति बहनीडीह में प्रबंधक के पद पर बालेश्वर साहू कार्यरत था। बालेश्वर साहू वर्तमान में जैजैपुर विधायक हैं। आरोपियों ने आवेदक के 50 एकड़ जमीन में केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) लोन लेने की उसे सलाह देकर आवेदक का एचडीएफसी बैंक चांपा में खाता खुलवाया। वहां से प्रार्थी का ब्लैंक चेक लेकर 24 लाख रुपए की राशि आरोपी द्वारा अपने एवं अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर दिए, यही नहीं आरोपियों ने प्रार्थी एवं उसकी मां व पत्नी के फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा निशान लगाकर 42 लाख 78 हजार रुपए आहरण कर लिया।