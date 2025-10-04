फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा लगाकर 43 लाख रुपए का गबन, जैजैपुर MLA समेत एक अन्य पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज, जानें पूरा मामला

फर्जी (Photo Source-patrika)
CG Crime News: फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठा लगाकर पौने 43 लाख रुपए का गबन करने वाले मौजूदा समिति प्रबंधक व वर्तमान जैजैपुर विधायक एवं एसके एक अन्य सहयोगी के खिलाफ पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। साथ ही आगे की जांच जारी है।
पुलिस के अनुसार दो माह पूर्व आवेदक राजकुमार शर्मा निवासी फरसवानी ने शिकायत दर्ज कराई कि कि वर्ष 2015-2020 के बीच जिला सहकारी समिति बहनीडीह में प्रबंधक के पद पर बालेश्वर साहू कार्यरत था। बालेश्वर साहू वर्तमान में जैजैपुर विधायक हैं। आरोपियों ने आवेदक के 50 एकड़ जमीन में केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) लोन लेने की उसे सलाह देकर आवेदक का एचडीएफसी बैंक चांपा में खाता खुलवाया। वहां से प्रार्थी का ब्लैंक चेक लेकर 24 लाख रुपए की राशि आरोपी द्वारा अपने एवं अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर दिए, यही नहीं आरोपियों ने प्रार्थी एवं उसकी मां व पत्नी के फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा निशान लगाकर 42 लाख 78 हजार रुपए आहरण कर लिया।
जांच पर अपराध पाए जाने से समिति प्रबंधक व वर्तमान विधायक बालेश्वर साहू, विक्रेता गौतम राठौर के द्वारा आवेदक राजकुमार शर्मा उसकी मां जयतिन शर्मा तथा पत्नी नीता शर्मा का फर्जी हस्ताक्षर अंगूठा लगाकर निकासी पर्ची से छल कपट पूर्वक एवं बेईमानी की नीयत से स्वयं लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया गया। आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 468, 467, 471, 34 के तहत चांपा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू का विवादों से पुराना नाता रहा है। कभी मारपीट तो कभी कुछ और विवाद। विधायक बनने के पहले भी उनके द्वारा घर में घुसकर मारपीट की गई थी। इसके अलावा चांपा स्थित मकान में पड़ोसियों से मारपीट के मामले में अपराध पंजीबद्ध हो चुका है। हालांकि कूटरचना का मामला 10 साल पुराना है। तब वे विधायक नहीं बने थे।
