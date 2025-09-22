Pamgarh MLA Viral Audio: भ्रष्ट पामगढ़ विधायक को हटाओ… Bjp कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर जताया आक्रोश, पद से हटाने की मांग

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विधायक शेषराज हरवंश अवैध रेत खनन में लिप्त माफियाओं से संपर्क में हैं और वायरल ऑडियो इस बात का प्रमाण है। भाजपा ने मांग की है कि विधायक तत्काल इस्तीफा दें और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। हालांकि ऑडियो वायरल होने के बाद विधायक शेषराज हरवंश ने बयान जारी कर कहा कि यह ऑडियो पूरी तरह फर्जी है और मेरी छवि को खराब करने की राजनीतिक साजिश बताया। भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही इस संबंध में जांच की मांग की गई।