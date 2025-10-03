अनुकंपा नियुक्ति के लालच में रिश्तों का कत्ल: देवर ने भाभी-भतीजी पर करवाया हमला, 5 लाख की सुपारी में रची खौफनाक साजिश

मल्हार स्थित खईयापारा निवासी सतरूपा श्रीवास अपनी बेटी बृहस्पति श्रीवास के साथ रहती है। शनिवार तडक़े जब मां-बेटी घर का पिछला दरवाजा खोल रही थीं, तभी घात लगाए बैठे दो नकाबपोश हमलावरों ने उन पर लाठियों से हमला कर दिया। चीख सुनकर मौके पर दौड़ते हुए पड़ोसी पहुंच गए, उन्हें देख हमलावर भाग गए, तब जाकर उनकी जान बची। दोनों गंभीर रूप से घायल होकर खून से लथपथ हो गईं। पड़ोसियों की मदद से उन्हें पहले मस्तूरी अस्पताल और फिर बिलासपुर रेफर किया गया। एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।