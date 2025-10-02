Breaking News: सुकमा में ग्रामीण की बेरहमी से हत्या, पहले लाठी-डंडों से पीटा, फिर…. नक्सली वारदात की आशंका

घटना की जानकारी मिलते ही किस्टाराम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ शुरू कर दी है। इस बीच घटना के पीछे नक्सलियों का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि किस्टाराम और उसके आसपास का इलाका नक्सल गतिविधियों के लिए संवेदनशील माना जाता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मौके पर सुरक्षा बलों की टीम गश्त तेज कर दी गई है।