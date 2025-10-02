Breaking News: सुकमा में ग्रामीण की बेरहमी से हत्या, पहले लाठी-डंडों से पीटा, फिर…. नक्सली वारदात की आशंका

नक्सली (File Photo Patrika)
Breaking News: सुकमा जिले के किस्टाराम थाना क्षेत्र में बीती रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। सलातोंग गांव में रहने वाले ग्रामीण की अज्ञात हमलावरों ने लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई करने के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है।
मृतक की पहचान रवा सोना पिता रवा देवा (उम्र 55 वर्ष, निवासी सलातोंग) के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात करीब 9 बजे कुछ लोग मृतक रवा सोना को उसके घर से बुलाकर ले गए। इसके बाद लाठी-डंडों से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई गई और अंत में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई।
घटना की जानकारी मिलते ही किस्टाराम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ शुरू कर दी है। इस बीच घटना के पीछे नक्सलियों का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि किस्टाराम और उसके आसपास का इलाका नक्सल गतिविधियों के लिए संवेदनशील माना जाता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मौके पर सुरक्षा बलों की टीम गश्त तेज कर दी गई है।
बड़ी खबरेंView All
सुकमा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग