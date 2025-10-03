भूत-प्रेत का डर दिखाकर शातिर महिला ने की लाखों की ठगी, अग्रिम जमानत याचिका सेशन कोर्ट से खारिज, जानें मामला

CG Fraud News: भूत प्रेत का डर दिखाकर और लोगों के पैसे डबल करने की स्कीम बताकर ठगी करने की आरोपी महिला की अग्रिम जमानत याचिका जिला सत्र न्यायालय ने खारिज की है। महिला अपने पति के साथ मिलकर ठगी को अंजाम दे रही थी, जिस पर सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
सिविल लाइन क्षेत्र निवासी दीपक केवलानी, उनकी पत्नी कोमल केवलानी और सहयोगी अजय भेरवानी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में 12 सितंबर 2025 को मामला दर्ज किया गया था। दीपक की पत्नी कोमल ने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। मामले की गंभीरता के आधार पर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
बता दें कि तीनों आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। दीपक केवलानी अनूपपुर मध्यप्रदेश का निवासी है, जबकि पत्नी रीवा मध्यप्रदेश और अजय भेरवानी चकरभाठा निवासी है। इससे पहले भी कोमल और दीपक के खिलाफ पुणे महाराष्ट्र में धोखाधड़ी की शिकायत की गई थी।
जबड़ापारा निवासी सब्जी व्यवसायी शंकर अधीजा गणेश चौक नेहरू नगर में अमृतवेला सत्संग सेंटर में नियमित जाता था। वहां उसकी पहचान दीपक केवलानी से हुई। वह सत्संग चलाता था। साथ में पत्नी कोमल केलवानी व अजय भेरवानी से वह मिला। उन्होंने शंकर का विश्वास जीतने के लिए पानी छिड़क कर उसे पिलाया।उसके घर आकर लाल पोटली दिखाई और बेटी को खतरा होना बताकर सत्संग स्थल पर पूजा अर्चना कराने को कहा। इस पर ढाई लाख रुपए खर्च होना बताया।
पत्नी के गहने गिरवी रखकर शंकर ने उसे 1 जुलाई 2024 को ढाई लाख रुपए दिए। इसके बाद अलग-अलग तरह से डर भय बताकर शंकर व उसके परिवार से कुल 8.5 लाख रुपए ले लिए। ठगी का भांडा फूटने के बाद उसने रुपए लौटाने की बात कही। लेकिन अब तक उसने एक रुपए भी नहीं लौटाया है। मामले में पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने दीपक, उसकी पत्नी व साथी के खिलाफ धोखाधड़ी का जुर्म दर्ज किया है।
