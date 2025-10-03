भूत-प्रेत का डर दिखाकर शातिर महिला ने की लाखों की ठगी, अग्रिम जमानत याचिका सेशन कोर्ट से खारिज, जानें मामला

जबड़ापारा निवासी सब्जी व्यवसायी शंकर अधीजा गणेश चौक नेहरू नगर में अमृतवेला सत्संग सेंटर में नियमित जाता था। वहां उसकी पहचान दीपक केवलानी से हुई। वह सत्संग चलाता था। साथ में पत्नी कोमल केलवानी व अजय भेरवानी से वह मिला। उन्होंने शंकर का विश्वास जीतने के लिए पानी छिड़क कर उसे पिलाया।उसके घर आकर लाल पोटली दिखाई और बेटी को खतरा होना बताकर सत्संग स्थल पर पूजा अर्चना कराने को कहा। इस पर ढाई लाख रुपए खर्च होना बताया।