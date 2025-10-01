NGO को कंपनी से 5 करोड़ डोनेशन दिलाने के नाम पर 20 लाख की ठगी, पुलिस ने बिहार से आरोपी को किया गिरफ्तार

CG Fraud News: एनजीओ के साथ लाखों की धोखाधड़ी करने वाले को बिहार से पुरानी भिलाई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
पुरानी भिलाई थाना में कृष्णकांत शर्मा निवासी पद्मनाभपुर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि संतोष तिवारी ने एनजीओ सोसायटी, इंदौर को डोनेशन दिलाने के नाम पर 20.50 लाख का बेईमानी स्केनर भेजकर यूपीआई के माध्यम से रकम प्राप्त कर पांच करोड़ डोनेशन नहीं दिलाकर धोखाधड़ी की है। शिकायत पर पुलिस ने धारा 318 (4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया।
एनजीओ के साथ 20 लाख की धोखाधड़ी करने वाले संतोष तिवारी की तलाश में पुरानी भिलाई पुलिस की टीम बिहार रवाना हुई। इसके अलावा संतोष के वेस्ट दिल्ली के दिए गए पते पर तलाश की तो वह वहां नहीं मिला। टेक्निकल एक्सपर्ट से हिंट मिला, जिसके आधार पर टीम ट्रेस करते हुए संतोष को ग्राम आशा पड़री बिहार में धरदबोचा।
पूछताछ करने पर संतोष निवासी 37 साल, ग्राम आशा पड़री, थाना सिमरी, जिला बक्सर बिहार ने जुर्म स्वीकार किया। उसे मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज, सहायक उप निरीक्षक बीएल साहू, आरक्षक लोकेश साहू की अहम भूमिका रही।
