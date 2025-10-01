NGO को कंपनी से 5 करोड़ डोनेशन दिलाने के नाम पर 20 लाख की ठगी, पुलिस ने बिहार से आरोपी को किया गिरफ्तार

पुरानी भिलाई थाना में कृष्णकांत शर्मा निवासी पद्मनाभपुर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि संतोष तिवारी ने एनजीओ सोसायटी, इंदौर को डोनेशन दिलाने के नाम पर 20.50 लाख का बेईमानी स्केनर भेजकर यूपीआई के माध्यम से रकम प्राप्त कर पांच करोड़ डोनेशन नहीं दिलाकर धोखाधड़ी की है। शिकायत पर पुलिस ने धारा 318 (4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया।