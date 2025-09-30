Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

CG Fraud News: जूम मीटिंग और वीडियो के लालच में फंसे निवेशक, डिजिटल करेंसी में 25 लाख की ठगी, जानें पूरा मामला

Fraud News: तारबहार थाना क्षेत्र में फर्जी डिजिटल करेंसी कंपनी के माध्यम से 5 लोगों को 24 लाख 45 हजार रुपए का चूना लगाने का मामला सामने आया है।

less than 1 minute read

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Sep 30, 2025

CG Fraud News: तारबहार थाना क्षेत्र में फर्जी डिजिटल करेंसी कंपनी के माध्यम से 5 लोगों को 24 लाख 45 हजार रुपए का चूना लगाने का मामला सामने आया है। मनीराम पटेल और उनके साथी ने पुलिस को शिकायत करते हुए बताया कि 24 जून 2025 को होटल सेंट्रल प्वाइंट तारबहार में जफर इमाम, गंगाधर कुमार, दिलेश्वर मुंडा, आकाश कुमार और शुभम सिंह ने 'यो एक्सचेंज' नामक कंपनी के जरिए उन्हें निवेश करने के लिए प्रेरित किया।

आरोपियों ने जूम मीटिंग और यूट्यूब वीडियो के माध्यम से यह दावा किया कि निवेश पर उच्च लाभ मिलेगा और साथ में विदेश यात्रा जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। लालच में आकर मनीराम पटेल ने 6,50,000 रुपए, अक्षय कुमार ने 3,50,000 रुपए, नेहल मिश्रा ने 5,75,000 रुपए, रवि साहू ने 1,50,000 रुपए और रामस्वरूप साहू ने 7,20,000 रुपए निवेश किए। कुछ समय बाद आरोपियों ने लाभ देना बंद कर दिया और निवेश राशि लौटाने से मना कर दिया।

मोबाइल नंबर बंद कर भाग गए आरोपी

शिकायतकर्ताओं ने बताया कि पैसे लौटाने की बजाय आरोपियों ने अपना मोबाइल नंबर बंद कर भाग गए, जिससे पीड़ितों को भारी नुकसान हुआ। सभी पीड़ितों ने पुलिस को आवेदन देकर मामला दर्ज करने और उचित कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस लगातार आरोपियों की खोज में जुटी है और सभी पीड़ितों का बयान दर्ज कर रही है।

CG Fraud News: बिलासपुर से रायपुर तक फैला क्रिप्टो ठगी का जाल, निवेशकों से 27 करोड़ की ठगी, जानें पूरा मामला
Published on:

30 Sept 2025 02:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG Fraud News: जूम मीटिंग और वीडियो के लालच में फंसे निवेशक, डिजिटल करेंसी में 25 लाख की ठगी, जानें पूरा मामला

