CG Fraud News: जूम मीटिंग और वीडियो के लालच में फंसे निवेशक, डिजिटल करेंसी में 25 लाख की ठगी, जानें पूरा मामला

आरोपियों ने जूम मीटिंग और यूट्यूब वीडियो के माध्यम से यह दावा किया कि निवेश पर उच्च लाभ मिलेगा और साथ में विदेश यात्रा जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। लालच में आकर मनीराम पटेल ने 6,50,000 रुपए, अक्षय कुमार ने 3,50,000 रुपए, नेहल मिश्रा ने 5,75,000 रुपए, रवि साहू ने 1,50,000 रुपए और रामस्वरूप साहू ने 7,20,000 रुपए निवेश किए। कुछ समय बाद आरोपियों ने लाभ देना बंद कर दिया और निवेश राशि लौटाने से मना कर दिया।