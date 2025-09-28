CG Fraud News: बिलासपुर से रायपुर तक फैला क्रिप्टो ठगी का जाल, निवेशकों से 27 करोड़ की ठगी, जानें पूरा मामला

शिकायतकर्ताओं ने बताया कि मनी पटेल, रवि कुमार साहू और अक्षय कुमार टेकाम सहित कई लोग डायरेक्ट कंपनी से जुड़े थे और इन्हें मोटा कमीशन भी मिलता था। शुरुआत में कंपनी ने लोगों को खर्च और 30 फीसदी तकलाभांश दिया, जिससे विश्वास बढ़ा। इसके बाद जूम मीटिंग और सेमिनार के जरिए बड़े वादों से निवेशकों को फंसाया गया। कहा गया कि प्रतिमाह 30% तक मुनाफा मिलेगा और मूलधन कभी भी निकाला जा सकता है। लेकिन कुछ ही माह बाद संचालक रकम लेकर फरार हो गए।