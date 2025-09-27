Cyber Fraud: शेयर में निवेश के नाम पर युवक से 36 लाख की ठगी, शातिर ने ऐसे दिया झांसा… जानकर उड़ जाएंगे होश

Cyber Fraud: ऑनलाइन निवेश के नाम पर साइबर फ्रॉड का एक बड़ा मामला सामने आया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आईटी कर्मचारी इमलीपारा निवासी जितेन्द्र शर्मा 40 वर्ष से 36 लाख रुपए की ठगी हुई। पीड़ित ने बताया कि फर्जी एंजल वेन गार्ड ऐप और संपर्क करने वाली महिला सानिका गोखले ने उन्हें ट्रेडिंग और शेयर निवेश में शामिल होने का लालच दिया।
28 जुलाई 2025 से पीड़ित के व्हाट्सएप नंबर पर ट्रेडिंग से जुड़े संदेश आने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने प्रतिक्रिया दी और आरोपी दल ने डीमैट अकाउंट खोलने और निवेश करने के लिए फर्जी दस्तावेज दिखाए। प्रार्थी ने उनके कहने पर यूपीआई और आरटीजीएस के माध्यम से कई किस्तों में रकम जमा की। शुरुआती निवेश पर लाभ दिखाकर और अधिक राशि जमा करने के बहाने बनाए गए। धीरे-धीरे आरोपी गिरोह ने लगभग 36 लाख रुपए हड़प लिए।
जब प्रार्थी ने पैसे निकालने का प्रयास किया, तो आरोपियों ने 15% ब्रोकरेज और 22% टैक्स का बहाना बनाकर अतिरिक्त राशि की मांग की, तब कहीं जाकर जितेंद्र को ठगी का अहसास हुआ। सिविल लाइन पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर आईटी एक्ट और बीएनएस की धारा के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
दूसरे मामले में नगर निगम कॉलोनी निवासी गौरांग मिश्रा 29 वर्ष ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 23 सितंबर को उन्होंने वेबसाइट पर बिटकॉइन निवेश का विज्ञापन देखा। हरमन राम नामक व्यक्ति ने पहले 91,000 रुपए फिर अतिरिक्त 1,28,000 रुपए की मांग की। पैसे देने के बाद न तो रकम वापस हुई और न ही कोई लाभ मिला। आरोपी ने संपर्क करना भी बंद कर दिया। ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने सिविल लाइन थने में ठगी की शिकायत दर्ज कराई है। अपराध दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।