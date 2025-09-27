Cyber Fraud: शेयर में निवेश के नाम पर युवक से 36 लाख की ठगी, शातिर ने ऐसे दिया झांसा… जानकर उड़ जाएंगे होश

दूसरे मामले में नगर निगम कॉलोनी निवासी गौरांग मिश्रा 29 वर्ष ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 23 सितंबर को उन्होंने वेबसाइट पर बिटकॉइन निवेश का विज्ञापन देखा। हरमन राम नामक व्यक्ति ने पहले 91,000 रुपए फिर अतिरिक्त 1,28,000 रुपए की मांग की। पैसे देने के बाद न तो रकम वापस हुई और न ही कोई लाभ मिला। आरोपी ने संपर्क करना भी बंद कर दिया। ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने सिविल लाइन थने में ठगी की शिकायत दर्ज कराई है। अपराध दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।