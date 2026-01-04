छत्तीसगढ़ के अनोखे चर्च की कहानी… जब 1868 में बिश्रामपुर से फैला ईसाई धर्म, जानें 154 साल पुराना इतिहास

बाहरी नजरों से यह जगह सामान्य लग सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के इतिहास और धार्मिक परंपरा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। विश्रामपुर का यह स्थल अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण ‘द सिटी ऑफ रेस्ट’ के नाम से भी जाना जाता है। 18वीं सदी से जुड़े इस क्षेत्र ने ईसाई धर्म के प्रसार और स्थानीय संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। छोटे से गांव में छत्तीसगढ़ी संस्कृति, मिशनरी कार्य और सामाजिक सेवा का यह अनोखा संगम आज भी जीवंत है।