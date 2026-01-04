PM आवास योजना के नाम पर लाखों की ठगी का पर्दाफाश, CCTV फुटेज से खुला राज, तीन आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)
PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि जल्द दिलाने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले शातिर ठगों के गिरोह का सिविल लाइन पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आरोपी अलग-अलग इलाकों में बाइक से पहुंचकर योजना निरस्त होने का डर दिखाते थे और अमानत के नाम पर नकद राशि व जेवरात ले लेते थे।
थाना सिविल लाइन और कोतवाली क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि शीघ्र स्वीकृत कराने के नाम पर ठगी की लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सिविल लाइन पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस ने विभिन्न इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में हर वारदात में दो संदिग्ध पैशन प्रो मोटरसाइकिल (CG-10 BY-9201) से आते-जाते नजर आए। पीड़ितों द्वारा बताए गए हुलिए से मिलान करने पर दीनदयाल कॉलोनी क्षेत्र से रामप्रसाद यादव और जितेंद्र यादव को हिरासत में लिया गया।
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने जानकी भट्ट, उषा साहू, अगमदास टंडन और शांति बाई यादव से प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर धोखाधड़ी करना स्वीकार किया। आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि ठगी में लिए गए सोने-चांदी के जेवरात गनियारी निवासी कन्हैया सोनी के पास गिरवी रखे गए थे। पुलिस ने कन्हैया सोनी को भी तलब कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पैशन प्रो बाइक (CG-10 BY-9201), 4,500 रुपए नकद तथा सोने-चांदी के जेवरात, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 2 लाख 56 हजार रुपए बताई जा रही है, जब्त किए हैं।
पुलिस ने मामले में शामिल रामप्रसाद यादव (65) निवासी पोड़ी, थाना सकरी, जितेंद्र यादव (38) निवासी डनडन, थाना तखतपुर (मंगला) और कन्हैया सोनी (45) निवासी सोनी मोहल्ला, तखतपुर को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों को विधिवत न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की गई है।
