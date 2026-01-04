PM आवास योजना के नाम पर लाखों की ठगी का पर्दाफाश, CCTV फुटेज से खुला राज, तीन आरोपी गिरफ्तार

PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि जल्द दिलाने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले शातिर ठगों के गिरोह का सिविल लाइन पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आरोपी अलग-अलग इलाकों में बाइक से पहुंचकर योजना निरस्त होने का डर दिखाते थे और अमानत के नाम पर नकद राशि व जेवरात ले लेते थे।