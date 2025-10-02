Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

मेडिकल कारोबारी से 73 लाख की ठगी, मुंबई फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी बनकर दिया झांसा, जानें क्या है पूरा मामला?

Fraud News: प्रधानमंत्री समृद्धि योजना के नाम पर मेडिकल कारोबारी से 73 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी हो गई। ठगों ने 50 लाख का लोन दिलाने और उस पर 30 फीसदी सब्सिडी देने का झांसा दिया।

2 min read

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Oct 02, 2025

Fraud (photo-patrika)

Fraud (photo-patrika)

CG Fraud News: प्रधानमंत्री समृद्धि योजना के नाम पर मेडिकल कारोबारी से 73 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी हो गई। ठगों ने 50 लाख का लोन दिलाने और उस पर 30 फीसदी सब्सिडी देने का झांसा दिया। प्रोसेसिंग फीस और इंश्योरेंस चार्ज जैसी वजह बताकर व्यापारी से किस्तों में रकम वसूली गई। लेकिन न तो लोन मिला और न ही जमा की गई राशि लौटी। ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने सकरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

सकरी थाना क्षेत्र के नेचर सिटी निवासी राजेश पांडेय (50) मेडिकल व्यवसाय से जुड़े हैं। कारोबार के विस्तार के लिए लोन की जरूरत थी। इसी बीच 12 फरवरी को उनके मोबाइल पर अनजान कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड, मुंबई ब्रांच का अधिकारी जिग्नेश त्रिवेदी बताया। उसने कारोबारी को भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री समृद्धि योजना के तहत उन्हें 50 लाख का लोन आसानी से मिल सकता है। यही नहीं उस पर 30% सब्सिडी भी मिलेगी। कारोबारी लोन के लालच में फंस गया और मांगे गए दस्तावेज वाट्सऐप के जरिए भेज दिए।

ऐसे हुई ठगी

  • 12 फरवरी- मेडिकल कारोबारी को मुंबई से कॉल, 50 लाख लोन का झांसा
  • 14 फरवरी- 19,900 प्रोसेसिंग फीस के नाम पर ट्रांसफर
  • 16 फरवरी- 35,700 लोन इंश्योरेंस चार्ज के नाम पर जमा
  • फरवरी से मार्च तक-अलग-अलग बहानों से लगातार रुपए मांगे गए
  • 20 खातों में कुल 73 लाख 23 हजार जमा किए गए, लोन न मिलने पर कारोबारी ने पैसे वापस मांगे, तब ठगों ने संपर्क ही तोड़ दिया।

20 खातों में कुल 73 लाख 23 हजार जमा कराए

लोन प्रोसेसिंग के नाम पर शुरुआत में 19,900 रुपए और फिर 35,700 रुपए इंश्योरेंस चार्ज के रूप में जमा कराए गए। इसके बाद ठग अलग-अलग बहाने से लगातार रकम मांगते रहे। धीरे-धीरे कर कारोबारी ने 20 अलग-अलग बैंक खातों में कुल 73 लाख 23 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए। बावजूद इसके लोन मंजूर नहीं हुआ।

इस पर जब कारोबारी ने रुपए वापस मांगे तो ठगों ने कहा कि पूरी राशि एकमुश्त लौटा दी जाएगी। लेकिन यह भी छलावा निकला। ठग नए-नए शुल्क बताकर पैसे की मांग करते रहे। आखिरकार कारोबारी को समझ आ गया कि वह बड़े पैमाने पर साइबर ठगी का शिकार हो चुका है। पीड़ित ने परेशान होकर सकरी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ठगों के बैंक खातों और मोबाइल नंबर की जांच की जा रही है। साइबर सेल की मदद से उनकी लोकेशन और पहचान का पता लगाया जा रहा है।

ठग अब सरकारी योजनाओं का सहारा लेकर भोले-भाले कारोबारियों और आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। फर्जी कॉल और व्हाट्सऐप मैसेज के जरिए पहले छोटे-छोटे शुल्क के नाम पर पैसे मंगाए जाते हैं, फिर धीरे-धीरे रकम करोड़ों तक पहुंच जाती है। किसी भी अनजान कॉल या ऑफर पर भरोसा न करें और तुरंत इसकी सूचना पुलिस या साइबर सेल को दें। - निमितेश सिंह, सीएसपी, बिलासपुर

ये भी पढ़ें

डिजिटल अरेस्ट की शिकार हुई महिला से 5 लाख की ठगी, शातिर ने ऐसे लगाया चूना, जानें
महासमुंद

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 05:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / मेडिकल कारोबारी से 73 लाख की ठगी, मुंबई फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी बनकर दिया झांसा, जानें क्या है पूरा मामला?

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

दंपत्ति की रहस्यमयी मौत: खेत की मेड़ पर पत्नी की लाश, इधर पेड़ से लटका मिला पति… गांव में फैली सनसनी

Karnatak crime
बिलासपुर

Dussehra 2025: छत्तीसगढ़ और देशभर में दशहरा मनाने की अजब-गजब परंपरा, यहां रावण का दहन नहीं, होती है पूजा

Dussehra 2025: छत्तीसगढ़ और देशभर में दशहरा मनाने की अजब-गजब परंपरा, यहां रावण का दहन नहीं, होती है पूजा
बिलासपुर

Bilaspur News: बिलासपुर रेल मंडल के 15 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की मंजूरी, जानिए क्या होगा लाभ?

बिलासपुर

वीरान जंगल से आस्था धाम तक… 300 साल पुराना है छत्तीसगढ़ का ये मंदिर, नीम-पीपल तले से शुरू हुई परंपरा

मां महामाई माता चौरा मंदिर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

कला सिर्फ मनोरंजन नहीं, आत्म-अभिव्यक्ति का जरिया… 8 किलो रंगोली से 18 घंटे में बनाई मां शेरावाली की ‘दिव्य’ तस्वीर

18 घंटे में बनाई मां शेरावाली की ‘दिव्य’ तस्वीर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.