मेडिकल कारोबारी से 73 लाख की ठगी, मुंबई फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी बनकर दिया झांसा, जानें क्या है पूरा मामला?

सकरी थाना क्षेत्र के नेचर सिटी निवासी राजेश पांडेय (50) मेडिकल व्यवसाय से जुड़े हैं। कारोबार के विस्तार के लिए लोन की जरूरत थी। इसी बीच 12 फरवरी को उनके मोबाइल पर अनजान कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड, मुंबई ब्रांच का अधिकारी जिग्नेश त्रिवेदी बताया। उसने कारोबारी को भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री समृद्धि योजना के तहत उन्हें 50 लाख का लोन आसानी से मिल सकता है। यही नहीं उस पर 30% सब्सिडी भी मिलेगी। कारोबारी लोन के लालच में फंस गया और मांगे गए दस्तावेज वाट्सऐप के जरिए भेज दिए।