CG Murder: जमीन और पेड़ काटने को लेकर विवाद, टंगिया से वार कर भाभी की कर दी हत्या

जानकारी के अनुसार रविवार 10 मार्च 2024 के दोपहर लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच थाना कुनकुरी क्षेत्र के ग्राम हर्राडांड़ निवासी गणेश राम चैहान उम्र 46 साल का पुश्तैनी जमीन को लेकर अपने बड़े भाई मुनेश्वर राम चैहान उम्र 48 साल एवं भाभी उम्र 45 साल से विवाद चल रहा था। विवाद बढऩे पर घटना वाले दिन रविवार को मुनेश्वर राम चैहान ने घर में रखे लोहे का टंगिया से अपनी भाभी के शरीर के अन्य हिस्सों सहित सिर में हमला कर दिया।