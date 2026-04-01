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CG News: रहस्यमयी बीमारी से एक हफ्ते में 5 बैलों की मौत, गांव में मचा हड़कंप, कई पशु गंभीर हालत में

Jashpur News: पिछले एक सप्ताह में यहां पांच बैलों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य पशु गंभीर हालत में हैं। अचानक फैल रही इस बीमारी से गांव में दहशत का माहौल है और पशुपालक भारी नुकसान झेल रहे हैं।

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जशपुर

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Khyati Parihar

Apr 15, 2026

एक हफ्ते में 5 बैलों की मौत (फोटो सोर्स- Pexels)

एक हफ्ते में 5 बैलों की मौत (फोटो सोर्स- Pexels)

CG News: जशपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत रजौटी में इन दिनों पशुओं में एक अज्ञात बीमारी तेजी से फैल रही है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि पिछले एक सप्ताह के भीतर गांव में पांच बैलों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य पशु जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इस घटना से ग्रामीणों और पशुपालकों में दहशत का माहौल है।

ग्रामीणों के अनुसार, बीमारी का असर अचानक दिखाई देता है। पशुओं के पैरों में सूजन आने लगती है, जो धीरे-धीरे बढ़कर मवाद में बदल जाती है। इसके बाद पशु चलने-फिरने और खाने-पीने में असमर्थ हो जाते हैं, जिससे उनकी हालत तेजी से बिगड़ती जाती है। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता जेवियर कुजूर ने बताया कि कई किसानों को इस बीमारी से भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

कई पशुओं की हालत गंभीर

दिलीप तिर्की के दो बैलों की एक सप्ताह पहले मौत हो गई। करम साय का एक बैल पांच दिन पहले मर गया, जबकि सिलवानुस तिग्गा का एक बैल शनिवार को दम तोड़ गया। एक अन्य किसान के भी एक बैल की मौत की जानकारी सामने आई है। वहीं विनय तिर्की के एक बछिया और एक बछड़े की हालत गंभीर बनी हुई है, और उनके अन्य पशु भी बीमार बताए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच टीम गठित की है और तीन दिन में रिपोर्ट मंगाई है। मवेशियों की मौत के बाद नाक और मुंह से खून निकलते देखा गया है।

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Updated on:

15 Apr 2026 07:38 pm

Published on:

15 Apr 2026 07:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur / CG News: रहस्यमयी बीमारी से एक हफ्ते में 5 बैलों की मौत, गांव में मचा हड़कंप, कई पशु गंभीर हालत में

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