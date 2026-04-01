CG News: रहस्यमयी बीमारी से एक हफ्ते में 5 बैलों की मौत, गांव में मचा हड़कंप, कई पशु गंभीर हालत में

दिलीप तिर्की के दो बैलों की एक सप्ताह पहले मौत हो गई। करम साय का एक बैल पांच दिन पहले मर गया, जबकि सिलवानुस तिग्गा का एक बैल शनिवार को दम तोड़ गया। एक अन्य किसान के भी एक बैल की मौत की जानकारी सामने आई है। वहीं विनय तिर्की के एक बछिया और एक बछड़े की हालत गंभीर बनी हुई है, और उनके अन्य पशु भी बीमार बताए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच टीम गठित की है और तीन दिन में रिपोर्ट मंगाई है। मवेशियों की मौत के बाद नाक और मुंह से खून निकलते देखा गया है।