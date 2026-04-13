CG Suicide Case: जहां सज रही थी सेज, वहीं बिछ गई चिता, इस बात से आहत होकर युवती ने दी अपनी जान

इसी बीच यह बात सामने आई कि युवती के मायके पक्ष के कुछ लोग शादी में शामिल नहीं होंगे, इस बात से मोनिका गहरे मानसिक तनाव में चली गई और वह काफी भावुक हो गई थी। परिजनों के मुताबिक, घटना की रात करीब 10 बजे मोनिका ने खाना खाने से इंकार कर दिया और मोबाइल लेकर अपने कमरे में चली गई। परिवार के लोगों ने इसे सामान्य नाराजगी समझकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगली सुबह जब वह काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकली, तो परिजनों को चिंता हुई। कमरे में झांककर देखने पर सभी के होश उड़ गए, मोनिका दुपट्टे के सहारे फांसी पर लटकी हुई मिली।