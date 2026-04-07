Commits suicide: ढाई माह पूर्व की लव मैरिज, पति लौटा तो गले से लिपटकर रोई, फिर कमरे में जाकर लगा ली फांसी

अंबिकापुर। कोतवाली क्षेत्र के केपी बतासबहरी में रविवार की शाम को 19 वर्षीय एक नवविवाहिता ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या (Commits suicide) कर ली। आत्महत्या करने से पूर्व नवविवाहिता ने पति को फोन कर घर बुलाया और गले से लिपटकर रोई थी। इसके बाद कमरे में जाकर फांसी का फंदा बनाकर उसपर झूल गई। परिजन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की प्रक्रिया पूरी की। युवती ने ढाई माह पूर्व ही युवक से प्रेम विवाह किया था। घटना के बाद यह बात सामने आई कि पति द्वारा काम नहीं करने से दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।