IAS Rajat Bansal: दो बार क्रैक की UPSC, छोड़ी IPS की नौकरी? जानें 2012 बैच के IAS रजत बंसल के सफलता की कहानी

सामान्य प्रशासन विभाग ने बंसल की नियुक्ति के साथ ही जनसंपर्क आयुक्त रवि मित्तल को कार्यमुक्त करने का भी आदेश जारी कर दिया है। वर्ष 2016 बैच के आईएएस अधिकारी रवि मित्तल को भारत सरकार के आदेश के परिपालन में प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली में उप सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। इसके लिए उन्हें 31 मार्च 2026 को कार्यमुक्त किया जाएगा। उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि चार वर्ष या आगामी आदेश तक निर्धारित की गई है।