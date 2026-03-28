28 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

IAS Rajat Bansal: दो बार क्रैक की UPSC, छोड़ी IPS की नौकरी? जानें 2012 बैच के IAS रजत बंसल के सफलता की कहानी

IAS Rajat Bansal: छत्तीसगढ़ कैडर 2012 बैच के आईपीएस रजत बंसल सीएम सचिवालय में विशेष सचिव के साथ छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग का आयुक्त बनाया है। आइए जानते हैं उनके बारें में..

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Mar 28, 2026

IAS Rajat Bansal

छत्तीसगढ़ कैडर 2012 बैच के आईपीएस रजत बंसल ( Photo - Patrika)

IAS Rajat Bansal: राज्य सरकार ने 2012 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी रजत बंसल को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग का आयुक्त बनाया है। वे संवाद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी होंगे। इसके साथ मुख्यमंत्री सचिवालय में विशेष सचिव की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। इनके पास भौमिकी एवं खनिकर्म के संचालक और राज्य खनिज विभाग निगम के प्रबंध संचालक की भी जिम्मेदारी रहेगी।

इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि जनसंपर्क आयुक्त के लिए तीन से चार नामों की चर्चा थी। राज्य सरकार ने आखिरकार रजत बंसल के नाम को हरी झंडी दी। रजत धमतरी, जगदलपुर और बलौदाबाजार जिले में कलेक्टर रह चुके हैं। उन्होंने रायपुर निगम आयुक्त की भी जिम्मेदारी निभाई है।

IAS Rajat Bansal: अब रवि मित्तल होंगे कार्यमुक्त

सामान्य प्रशासन विभाग ने बंसल की नियुक्ति के साथ ही जनसंपर्क आयुक्त रवि मित्तल को कार्यमुक्त करने का भी आदेश जारी कर दिया है। वर्ष 2016 बैच के आईएएस अधिकारी रवि मित्तल को भारत सरकार के आदेश के परिपालन में प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली में उप सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। इसके लिए उन्हें 31 मार्च 2026 को कार्यमुक्त किया जाएगा। उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि चार वर्ष या आगामी आदेश तक निर्धारित की गई है।

कौन हैं आईएएस रजत बंसल?

रजत बंसल छत्तीसगढ़ कैडर के 2012 बैच के IAS अधिकारी हैं और मूलरूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। उनका जन्म 25 जुलाई 1988 को हुआ था. उनके पिता वन सेवा के अधिकारी रहे हैं। शुरुआती शिक्षा लखनऊ और आरके पुरम नई दिल्ली से हुई। 10वीं में स्कूल टॉप किया। कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की। पढ़ाई के दौरान उन्हें फ्रांस में ट्रेनिंग का मौका मिला।

नौकरी के साथ यूपीएससी की तैयारी

नौकरी के साथ-साथ उन्होंने यूपीएससी की तैयारी जारी रखी। पहले प्रयास में उन्होंने 168वीं रैंक हासिल कर आईपीएस के लिए चयन पाया और पश्चिम बंगाल कैडर मिला। हालांकि, उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और दूसरे प्रयास में 85वीं रैंक हासिल कर आईएएस बनने का सपना पूरा किया।

छतीसगढ़ कैडर के अफसरोें से जुड़ी और भी हैं खबरें

  • IPS Santosh Singh: छत्तीसगढ़ कैडर के IPS संतोष सिंह को केंद्र में मिली बड़ी जिम्मेदारी, CISF में बनेंगे DIG
  • IPS Santosh Singh: छत्तीसगढ़ कैडर के 2011 बैच के IPS संतोष सिंह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। उन्हें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में डीआईजी की जिम्मेदारी मिली है.. पढ़ें पूरी खबर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 Mar 2026 01:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / IAS Rajat Bansal: दो बार क्रैक की UPSC, छोड़ी IPS की नौकरी? जानें 2012 बैच के IAS रजत बंसल के सफलता की कहानी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ के गांव-गांव तक पहुंचा ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा, छोटे शहर बने नया अड्डा...

CG Online Betting: छत्तीसगढ़ के गांव-गांव तक पहुंचा ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा, छोटे शहर बने नया अड्डा...(photo-patrika)
रायपुर

RTE में बड़ी लापरवाही! 6000 से ज्यादा बच्चों का टूटा सपना, 33 जिलों में नहीं भर पाए दाखिले...

Children advocating for education rights(photo-patrika)
रायपुर

Petrol Diesel: अंतरराष्ट्रीय संकट के बीच बड़ी राहत, पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज कटौती में बड़ी राहत

Petrol Diesel: अंतरराष्ट्रीय संकट के बीच बड़ी राहत, पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज कटौती में बड़ी राहत
रायपुर

Edible Oil Hike: 300 रुपए तक महंगा हुआ खाद्य तेल, प्लास्टिक बोतल व डिस्पोजल के भी दाम बढ़ें

Edible Oil Hike, chhattisgarh Oil hike news
रायपुर

IPL 2026: रायपुर एयरपोर्ट में देख सकेंगे आईपीएल, टर्मिनल के भीतर लगाए गए प्रोजेक्टर और एलईडी

IPL 2026: रायपुर एयरपोर्ट में देख सकेंगे आईपीएल, टर्मिनल के भीतर लगाए गए प्रोजेक्टर और एलईडी
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.