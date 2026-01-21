21 जनवरी 2026,

बुधवार

रायपुर

IAS Posting News: इन तीन IAS अधिकारियों को मिली नई पदस्थापना, आदेश जारी, देखें लिस्ट

IAS Posting: राज्य सरकार ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए तीन आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं।

रायपुर

image

Khyati Parihar

Jan 21, 2026

IAS (photo source- Patrika)

IAS (photo source- Patrika)

IAS Posting News: छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक स्तर पर लगातार फेरबदल जारी है। राज्य सरकार ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए तीन आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

जारी आदेश के अनुसार 2009 बैच की आईएएस अधिकारी किरण कौशल को समग्र शिक्षा आयुक्त के पद पर पदस्थ किया गया है। इसके साथ ही उन्हें प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वहीं 2009 बैच के आईएएस अधिकारी अवनीश कुमार शरण को रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।

इसी क्रम में 2017 बैच के आईएएस अधिकारी आकाश छिकारा को बस्तर जिले का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

देखें आदेश

