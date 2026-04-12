IAS Sonmani Bora: 32 हजार आदिवासियों की खुशहाली का रोडमैप तैयार, प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा बोले- ‘ब्रू मॉडल’ से बदलेगी तस्वीर

IAS Sonmani Bora: राहुल जैन. नक्सलवाद के साये से मुक्त हो रहे बस्तर में अब खुशहाली की नई इबारत लिखी जा रही है। प्रमुख सचिव (आदिम जाति विकास) सोनमणि बोरा ने 'पत्रिका' से विशेष बातचीत में बस्तर के कायाकल्प का रोडमैप साझा किया। उन्होंने बताया कि सलवा जुडूम के दौरान पलायन कर गए 32 हजार आदिवासियों की घर वापसी के लिए केंद्र के 'रियांग (ब्रू) मॉडल' पर ठोस रणनीति तैयार है।