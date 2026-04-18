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छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का कहर जारी, कई जिलों में लू की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट

CG Heatwave Alert: मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के कुछ हिस्सों में हीटवेव की चेतावनी जारी की है। इस दौरान तेज धूप और गर्म हवाओं से जनजीवन प्रभावित होने की संभावना जताई गई है।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Apr 18, 2026

छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का कहर जारी, कई जिलों में लू की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का कहर जारी, कई जिलों में लू की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट(photo-patrika)

CG Heatwave Alert: छत्तीसगढ़ में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले दो दिनों तक बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के कुछ हिस्सों में ग्रीष्म लहर (Heatwave) चल सकती है। इस दौरान लोगों को दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ेगा, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है।

CG Heatwave Alert: राजनांदगांव में सबसे अधिक तापमान, 44 डिग्री तक पहुंचा पारा

प्रदेश में गर्मी का सबसे अधिक असर राजनांदगांव में देखने को मिला, जहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों को बेहाल कर दिया है और दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे वहां अपेक्षाकृत थोड़ी राहत बनी हुई है।

प्रदेश में शुष्क मौसम, राहत की उम्मीद कम

पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे छत्तीसगढ़ में मौसम पूरी तरह शुष्क रहा। बारिश या किसी भी प्रकार की ठंडी हवाओं के संकेत नहीं मिले हैं। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, जिससे गर्मी से राहत मिलने के आसार बेहद कम हैं।

कई मौसमीय सिस्टम सक्रिय, बढ़ा गर्मी का असर

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, इस समय प्रदेश के ऊपर कई मौसमीय सिस्टम सक्रिय हैं। उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण छत्तीसगढ़ तक एक द्रोणिका (Trough) फैली हुई है। इसके साथ ही उत्तर तटीय ओडिशा के आसपास चक्रीय परिसंचरण और महाराष्ट्र-तेलंगाना क्षेत्र में प्रति चक्रवातीय स्थिति बनी हुई है। इन सभी सिस्टमों के संयुक्त प्रभाव से प्रदेश में गर्म और शुष्क मौसम बना हुआ है, जिससे तापमान में गिरावट की कोई संभावना नहीं दिख रही है और लू की स्थिति और तेज हो गई है।

बस्तर में गरज-चमक की संभावना

जहां एक ओर मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में भीषण गर्मी और लू का असर रहेगा, वहीं बस्तर संभाग के दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ मौसमीय गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि, इससे तापमान में कोई बड़ी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।

रायपुर में गर्मी से हाल बेहाल

राजधानी रायपुर में आज भी मौसम पूरी तरह शुष्क रहने का अनुमान है। दिन और रात दोनों समय तेज गर्मी का असर बना रहेगा, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है।

अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जिससे शहर में गर्मी का प्रभाव पूरे दिन महसूस किया जाएगा। तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है।

सावधानी बरतने की अपील

मौसम विभाग ने लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहने और हल्के व ढीले कपड़े पहनने की अपील की गई है, ताकि लू के प्रभाव और डिहाइड्रेशन जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से सुरक्षित रहा जा सके।

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Published on:

18 Apr 2026 09:59 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का कहर जारी, कई जिलों में लू की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट

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