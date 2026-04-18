छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का कहर जारी, कई जिलों में लू की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, इस समय प्रदेश के ऊपर कई मौसमीय सिस्टम सक्रिय हैं। उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण छत्तीसगढ़ तक एक द्रोणिका (Trough) फैली हुई है। इसके साथ ही उत्तर तटीय ओडिशा के आसपास चक्रीय परिसंचरण और महाराष्ट्र-तेलंगाना क्षेत्र में प्रति चक्रवातीय स्थिति बनी हुई है। इन सभी सिस्टमों के संयुक्त प्रभाव से प्रदेश में गर्म और शुष्क मौसम बना हुआ है, जिससे तापमान में गिरावट की कोई संभावना नहीं दिख रही है और लू की स्थिति और तेज हो गई है।