Kawardha News: छत्तीसगढ़ की आम जनता को बड़ी राहत, आठ साल बाद 6 जून को शुरू होगा हाइटेक बस स्टैंड

साथ ही पुलिस, परिवहन विभाग, यातायात शाखा, बस ऑपरेटरों और ऑटो-टैक्सी यूनियनों के साथ आवश्यक समन्वय भी स्थापित कर लिया गया है। शहर में लगातार बढ़ते यातायात दबाव के बीच नए बस स्टैंड का संचालन राहत भरी खबर है। वर्तमान में रायपुर, पंडरिया, बोड़ला और अन्य मार्गों की यात्री बसों के शहर के भीतर प्रवेश से अक्सर जाम की स्थिति निर्मित होती है। कई प्रमुख मार्गों पर यातायात बाधित होने के साथ दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। नए बस स्टैंड के शुरू होने से भारी वाहनों का दबाव शहर के भीतर कम होगा। इससे यातायात व्यवस्था अधिक सुगम और व्यवस्थित होने की उम्मीद है।