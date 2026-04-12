हांगकांग-मकाऊ ट्रिप में लापरवाही! 7 लाख लेने के बाद भी अधूरी रही विदेश यात्रा, ट्रैवल कंपनी पर जुर्माना

यह फैसला उन सभी उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है जो ट्रैवल एजेंसियों पर भरोसा कर महंगे पैकेज बुक करते हैं। आयोग ने साफ किया कि यदि सेवाएं वादे के अनुरूप नहीं दी जातीं, तो उपभोक्ता को न्याय मिल सकता है और कंपनियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यह मामला न केवल एक परिवार के संघर्ष की कहानी है, बल्कि उपभोक्ता अधिकारों की मजबूती का भी बड़ा उदाहरण है, जो बताता है कि जागरूकता और कानूनी रास्ता अपनाने से न्याय जरूर मिलता है।