Bastar Devgudiya: बस्तर की देवगुड़ियां बनीं नेचुरल AC, शहरों से 3 डिग्री ठंडे हैं यहां के इलाके

बस्तर का आदिवासी समाज जल, जंगल और जमीन को ही जीवन का आधार मानता है। यहां देवगुड़ियां आदिवासियों के पवित्र पूजा स्थल हैं, जिन्हें कई इलाकों में देव स्थल भी कहा जाता है। इन स्थलों पर लगे पेड़ों को देवी-देवताओं का वास माना जाता है। यही वजह है कि यहां पेड़ काटना तो दूर, जमीन पर गिरी सूखी लकड़ी या डंठल को भी बिना अनुमति उठाना परंपराओं के खिलाफ माना जाता है। वर्षों से चली आ रही इन मान्यताओं ने हजारों पेड़ों और जंगलों को बचाकर रखा है। आज जब आधुनिक विकास के नाम पर जंगल तेजी से खत्म हो रहे हैं, तब बस्तर की यह परंपरा पर्यावरण संरक्षण का मजबूत उदाहरण बनकर सामने आई है।