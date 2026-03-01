Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में नाबार्ड ने जारी किया 1.45 लाख करोड़ का राज्य फोकस पेपर, जलवायु-अनुकूल विकास पर जोर

फोकस पेपर में राज्य की कृषि-प्रधान और आदिवासी बहुल अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों, एमएसएमई, मत्स्य पालन, डेयरी, वानिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों की ऋण संभावनाओं का आकलन किया गया है। साथ ही जलवायु अनुकूल कृषि, जलसंभर आधारित विकास, किसान उत्पादक संगठनों (FPO), प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) के सुदृढ़ीकरण व कंप्यूटरीकरण तथा ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया गया है।