CG News: बैकुंठपुर में पुराने कुओं का जीर्णोद्धार, पांच कुओं को मॉडल के रूप में संवारने का काम अंतिम चरण में, 28 चिह्नित

बताया जाता है कि शहर में रियासतकाल में बड़ी संख्या में कुएं खोदवाए गए थे। कुएं के पानी को आम नागरिक पेयजल में उपयोग करते थे। ढाई दशक पहले जल आवर्धन योजना से घर-घर नल लगने और मोहल्लों में बोर-हैंडपंप होने के बाद कुओं की उपयोगिता कम हो गई। अब कुओं की साफ सफाई भी नहीं करते हैं। हालांकि, प्रत्येक कुओं में पर्याप्त जल स्रोत है, जिसका पानी भीषण गर्मी में भी नहीं सूखता है। मामले में नगर पालिका ने कुओं को पुनर्जीवित करने योजना बनाई है। भीषण गर्मी में पर्याप्त जल भराव होने वाले कुओं का जीर्णाेद्धार कराया जा रहा है।