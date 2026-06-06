24% तक महंगी हो सकती है बिजली, छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, CSPDCL ने भेजा प्रस्ताव

Electricity Tariff Hike 2026: छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को जुलाई से महंगी बिजली का झटका लग सकता है। राज्य विद्युत वितरण कंपनी (सीएसपीडीसीएल) ने विद्युत नियामक आयोग को बिजली दरों में 24 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो घरेलू, कमर्शियल और औद्योगिक सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिजली दरें बढ़ जाएंगी। यानी हर स्लैब में लगभग 1 से 2 रुपए प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी होगी, जिससे मासिक बिजली बिल पर सीधा असर पड़ेगा।