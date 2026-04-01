CSPDCL को 7000 करोड़ रुपए का घाटा, अब बढ़ाएंगे बिजली बिल के दाम! जारी होंगे नई दरें

Electricity Bill Hike: दिनेश कुमार. नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो गई है। इसी के साथ कई चीजों में बदलाव हुआ है। नए नियम के तहत लोगों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ गया है। इधर बिजली उपभोक्ताओं को भी महंगी बिल का भी झटका लगने वाला है। प्रदेश के 60 लाख बिजली उपभोक्तओं को अगले सप्ताह से महंगी​ बिजली बिल का करंट लगेगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी (सीएसपीडीसीएल) द्वारा पेश किए गए 7000 करोड़ रुपए के घाटे की भरपाई के लिए विद्युत नियामक आयोग अगले सप्ताह नई दरों की घोषणा कर सकता है।