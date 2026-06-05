Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के इस जिले में बोरवेल से निकल रहा लाल पानी, देखकर ग्रामीण हुए हैरान

Chhattisgarh News: कवर्धा कबीरधाम जिले के वनांचल क्षेत्र से एक बेहद चिंताजनक और प्रशासनिक संवेदनहीनता को उजागर करने वाली खबर सामने आई है। दूरस्थ वनांचल क्षेत्र के बैगा बाहुल्य ग्राम केशमर्दा में भीषण पेयजल संकट गहराया हुआ है जहां ग्रामीण लाल और दूषित पानी पीने को मजबूर हैं।ग्रामीणों की इस गंभीर शिकायत पर युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष तुकाराम चंद्रवंशी ने गांव का जमीनी दौरा किया और वहां की बदहाली देखकर राज्य सरकार समेत जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल खड़े किए।