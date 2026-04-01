35 साल बाद लौटे पूर्व नक्सली, बोले- परिस्थितियों ने धकेला था हिंसा की राह पर, लोकल स्तर पर जुटाते थे फंड, जानें आपबीती

भज्जीदेव ने बताया कि संगठन में रहने के दौरान उन्हें ऊपरी स्तर से आर्थिक मदद नहीं मिलती थी। स्थानीय स्तर पर ही धन एकत्र करना पड़ता था और आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था भी स्वयं करनी होती थी। उन्होंने बताया कि एमएमसी जोन बालाघाट, गोंदिया और बकरकट्टा क्षेत्र में सक्रिय था। सुरक्षा बलों का दबाव बढऩे के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण का निर्णय लिया। प्रारंभ में गातापार थाना क्षेत्र में सरेंडर की योजना थी, लेकिन दूरी और मुठभेड़ की आशंका को देखते हुए बकरकट्टा थाना में आत्मसमर्पण किया गया।