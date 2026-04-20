CG Paddy Scam: 3 उपार्जन केंद्रों से 4472 क्विंटल धान गायब, किसानों के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी का खुलासा

हर वर्ष जिले के उपार्जन केंद्रों और धान संग्रहण केंद्र में करोड़ों के धान की हेराफेरी होती है। जांच व भौतिक सत्यापन के बाद मामला उजागर होता है। इसी कड़ी में धान खरीदी केंद्र बघर्रा, बाघामुड़ा और रमतला के जांच व भौतिक सत्यापन से घोटाला सामने आया। तीनों केंद्रों में कुल 4471.98 क्विंटल धान का हिसाब गड़बड़ है जिसकी बाजार कीमत समर्थन मूल्य के आधार पर 1 करोड़ 5 लाख 94 हजार रुपए से अधिक बैठती है। यह आंकड़ा न केवल चौंकाने वाला है बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है।