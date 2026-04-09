CG News: इस धान खरीदी केंद्र में 46 लाख की गड़बड़ी, 1489 क्विंटल धान गायब, 2 साल पहले भी हुआ था ऐसा घोटाला

नवागढ़ ब्लॉक के सेवा सहकारी समिति तुलसी अंतर्गत आने वाले धान उपार्जन केंद्र किरीत में खरीफ सीजन 2025-26 में समर्थन मूल्य पर कुल 36 हजार 864 क्विंटल धान की खरीदी हुई है। इसमें से 35 हजार 374.40 क्विंटल धान का उठाव हो चुका है। वहीं उठाव के लिए अभी भी 1489.60 क्विंटल धान शेष बचा दिख रहा है। मिलर्स जब धान का उठाव करने पहुंचे तो उन्हें धान नहीं मिला। क्योंकि उपार्जन केंद्र में धान का एक दाना तक नहीं बचा है। जबकि रिकार्ड में 1489.60 क्विंटल आज भी उठाव के लिए शेष दिखा जा रहा है।