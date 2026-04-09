CG News: इस धान खरीदी केंद्र में 46 लाख की गड़बड़ी, 1489 क्विंटल धान गायब, 2 साल पहले भी हुआ था ऐसा घोटाला

सरकारी धान की हेराफेरी (photo source- Patrika)
CG News: जांजगीर-चांपा जिले के धान उपार्जन केंद्र किरीत में धान खरीदी में लाखों रुपए की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। उपार्जन केंद्र से करीब 1489 क्विंटल धान की कमी बताई जा रही है। जबकि धान खरीदी केंद्र में धान नहीं है। ऐसे में 46 लाख रुपए के धान की हेराफेरी नजर आ रही है। इधर शार्टेज सामने आते ही प्रशासनिक अमले में भी हडक़ंप मच गया है।
नवागढ़ ब्लॉक के सेवा सहकारी समिति तुलसी अंतर्गत आने वाले धान उपार्जन केंद्र किरीत में खरीफ सीजन 2025-26 में समर्थन मूल्य पर कुल 36 हजार 864 क्विंटल धान की खरीदी हुई है। इसमें से 35 हजार 374.40 क्विंटल धान का उठाव हो चुका है। वहीं उठाव के लिए अभी भी 1489.60 क्विंटल धान शेष बचा दिख रहा है। मिलर्स जब धान का उठाव करने पहुंचे तो उन्हें धान नहीं मिला। क्योंकि उपार्जन केंद्र में धान का एक दाना तक नहीं बचा है। जबकि रिकार्ड में 1489.60 क्विंटल आज भी उठाव के लिए शेष दिखा जा रहा है।
3100 रुपए क्विंटल के हिसाब से इतने धान की कीमत 46 लाख 19 हजार 900 रुपए हो रही है। इससे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर 46 लाख रुपए का धान आखिर कहा गया। लाखों का धान शार्टेज सामने आते ही प्रशासनिक अमले में भी हडक़ंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि धान की भरपाई कराकर मामले में लीपापोती की तैयारी शुरू हो गई है।
उल्लेखनीय है कि सेवा सहकारी समिति तुलसी में दो साल पहले भी धान खरीदी में बड़ा घोटाला सामने आया था। मामले में तुलसी, किरीत केंद्रों के खरीदी प्रभारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर दोषी पाए गए थे और एफआईआर के बाद जेल भी गए थे। अब एक बार पुन: किरीत में धान खरीदी में लाखों के धान की हेराफेरी का मामला सामने आया है।
बहेराडीह के धान उपार्जन केंद्र सिवनी में 274 क्विंटल धान की कमी सामने आ रही है। शेष धान के उठाव के लिए सहकारिता जांजगीर-चांपा के उप आयुक्त ने धान उपार्जन केंद्र सिवनी के कंप्यूटर आपरेटर को नोटिस थमाया है। 6 अप्रैल को जारी नोटिस में बताया गया कि बलौदा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत सिवनी के धान उपार्जन केंद्र में खरीफ विपरण वर्ष 2025-26 में कुल 54266 क्विंटल धान खरीदी हुई है। जिसमें से 53992 क्विंटल धान का उठाव हो चुका है और 274 क्विंटल धान उठाव के लिए रिकार्ड में बचा हुआ नजर आ रहा है।
इस मामले को लेकर उप आयुक्त सहकारिता जांजगीर ने कंप्यूटर आपरेटर धान उपार्जन केंद्र सिवनी को नोटिस जारी करते हुए 3 दिवस के भीतर सम्पूर्ण उपार्जित धान का परिदान करना सुनिश्चित करने निर्देशित किया है। निर्देश का उलंघन करने पर कंप्यूटर आपरेटर के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुये छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत कठोर अनुशानात्मक कार्रवाई एवं समिति को नुकसान की वसूली की कार्रवाई करने की बात कही गई है।
किरीत समिति में धान शार्टेज जैसी कोई बात नहीं है। उपार्जन केंद्र में बने गोदाम में धान रखा गया है। जल्द ही उठाव कर लिया जाएगा। - अमित साहू, नोडल आफिसर जिला सहकारी बैंक
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