धान खरीदी केंद्र में बड़ा घोटाला: 919 क्विंटल धान गायब, 28.51 लाख का नुकसान, 3 आरोपी गिरफ्तार

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का बदल गया नियम, अब किसानों को करना होगा ये काम- समर्थन मूल्य पर धान बिक्री करने के लिए नियम (Paddy procurement rule changed) बदल दिया गया है। ऑनलाइन टोकन बंद होने के बाद अब आवेदन देने पर पहले सत्यापन होगा, उसके बाद किसान का टोकन काटा जाएगा। फिलहाल धान खरीदी करने सिर्फ 7 दिन शेष है। इधर टोकन कटवाने के लिए किसानों के आवेदन की संख्या बढऩे लगी है… पूरी खबर पढ़े