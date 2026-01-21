गुटखा खाकर थूकने वाला कुत्ता हैं… धान खरीदी केंद्र में चिपकाया पर्चा, किसानों और हमालों में नाराजगी

जांजगीर चांपा का धान खरीदी केंद्र लखाली का मामला ( Photo - patrika )
CG News: छत्तीसगढ़ में इन दिनों समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य जारी है। केंद्रों में किसान बड़ी संख्या में अपनी उपज लेकर पहुंच रहे हैं। हालांकि, इस बीच कई जगहों पर अव्यवस्थाओं, धान के उठाव में देरी और कर्मचारियों की लापरवाही की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। इसी बीच जांजगीर-चांपा जिले का धान खरीदी केंद्र लखाली इन दिनों एक विवादित पर्चे को लेकर चर्चा में आ गया है।
दरअसल, लखाली धान खरीदी केंद्र के प्रभारी द्वारा मंडी प्रांगण की दीवार पर एक आपत्तिजनक भाषा वाला पर्चा चिपकाया गया है। इस पोस्टर में गुटखा खाकर थूकने वालों के लिए बेहद अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। पर्चा में लिखा गया है-“मंडी प्रांगण में गुटखा खाकर थूकने वाला कुत्ता है।” इस भाषा को लेकर किसानों, हमालों और वहां मौजूद आम नागरिकों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है।
लोगों का कहना है कि मंडी परिसर को साफ-सुथरा रखने के लिए गुटखा खाने और थूकने पर रोक लगाना प्रशासन का अधिकार है, लेकिन इसके लिए चेतावनी या शालीन अपील की जा सकती थी। इस तरह की भाषा न केवल असभ्य है, बल्कि सार्वजनिक स्थल पर लगाने योग्य भी नहीं है। किसानों और हमालों का आरोप है कि इस तरह के शब्द उनके सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं।
स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि धान खरीदी केंद्र पहले से ही कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। कहीं तौल में देरी हो रही है तो कहीं धान का समय पर उठाव नहीं हो पा रहा। ऐसे में केंद्र प्रभारी द्वारा इस तरह का फरमान जारी करना स्थिति को और बिगाड़ने वाला है।
मामले के सामने आने के बाद अब लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और पर्चा को तत्काल हटाया जाए। साथ ही भविष्य में इस तरह की आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल पर रोक लगाने की भी मांग उठ रही है।
