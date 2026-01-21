गुटखा खाकर थूकने वाला कुत्ता हैं… धान खरीदी केंद्र में चिपकाया पर्चा, किसानों और हमालों में नाराजगी

CG News: छत्तीसगढ़ में इन दिनों समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य जारी है। केंद्रों में किसान बड़ी संख्या में अपनी उपज लेकर पहुंच रहे हैं। हालांकि, इस बीच कई जगहों पर अव्यवस्थाओं, धान के उठाव में देरी और कर्मचारियों की लापरवाही की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। इसी बीच जांजगीर-चांपा जिले का धान खरीदी केंद्र लखाली इन दिनों एक विवादित पर्चे को लेकर चर्चा में आ गया है।