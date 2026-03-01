5 साल के बेटे को नहर में डुबोकर मार डाला, शव लेकर पिता पहुंचा घर, कहा- मैं नशे में था..

जानकारी के अनुसार पति से विवाद के बाद पत्नी अपने मायके चली गई थी। बेटा अपने पिता के साथ रह रहा था। इस बीच गुस्से में आकर आरोपी पिता ने अपने ही बेटे को नहर में डुबोकर मार डाला। इसके बाद बेटे आयुष का मृत शरीर लेकर वापस भिलौनी पहुंचा। बताया कि मैं नशे में था, साइकिल नहर में गिर गई और बेटा डूब गया। पर माँ को नहीं हुआ यकीन, पति पर ही बेटे को मारने का लगाया आरोप, कहा -कई दिनों से कह रहा था बेटे को मार दूंगा, खुद को मार दूंगा, शराब पीकर रोज मार पीट करता है।