एक साल से मायके में थी पत्नी, गुस्से में पिता ने 5 साल के बेटे को मार डाला, नहर में डूबने की बनाई झूठी कहानी…

पुलिस के अनुसार आरोपी रेशमलाल यादव की पत्नी पिछले एक साल से अपनी दो बेटियों के साथ मायके में रह रही थी। इसी बात को लेकर आरोपी काफी समय से नाराज था। घटना वाली रात वह अपने पांच साल के बेटे को लेकर ससुराल जाने के लिए ग्राम भैसों से निकला था। कुछ समय बाद आरोपी बेटे का शव लेकर घर लौट आया और परिजनों को बताया कि वह शराब के नशे में था। इस दौरान उसकी साइकिल नहर में गिर गई और बच्चा पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई।