15 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

एक साल से मायके में थी पत्नी, गुस्से में पिता ने 5 साल के बेटे को मार डाला, नहर में डूबने की बनाई झूठी कहानी…

CG Murder Case: जांजगीर-चांपा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पत्नी के एक साल से मायके में रहने और वापस नहीं लौटने से नाराज पति ने अपने ही पांच साल के मासूम बेटे की हत्या कर दी।

3 min read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Shradha Jaiswal

Mar 15, 2026

एक साल से मायके में थी पत्नी, गुस्से में पिता ने 5 साल के बेटे को मार डाला, नहर में डूबने की बनाई झूठी कहानी...(photo-AI)

CG Murder Case: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पत्नी के एक साल से मायके में रहने और वापस नहीं लौटने से नाराज पति ने अपने ही पांच साल के मासूम बेटे की हत्या कर दी। इसके बाद उसने नहर में डूबने की कहानी बनाकर पुलिस और परिजनों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पत्नी के शक के बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

CG Murder Case: पत्नी के मायके में रहने से था नाराज

पुलिस के अनुसार आरोपी रेशमलाल यादव की पत्नी पिछले एक साल से अपनी दो बेटियों के साथ मायके में रह रही थी। इसी बात को लेकर आरोपी काफी समय से नाराज था। घटना वाली रात वह अपने पांच साल के बेटे को लेकर ससुराल जाने के लिए ग्राम भैसों से निकला था। कुछ समय बाद आरोपी बेटे का शव लेकर घर लौट आया और परिजनों को बताया कि वह शराब के नशे में था। इस दौरान उसकी साइकिल नहर में गिर गई और बच्चा पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई।

पत्नी के शक के बाद खुला राज

बेटे की मौत की जानकारी मिलने पर जब पत्नी को घटना की सूचना दी गई तो उसे पूरी घटना संदिग्ध लगी। इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच की और आरोपी से सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी रेशमलाल यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हत्या के कारणों से जुड़ी अन्य जानकारी भी जुटाई जा रही है।

हाल के दिनों में सामने आए ऐसे अन्य मामले

इसी तरह का एक मामला हाल ही में सामने आया था, जहां परिवारिक विवाद के चलते बेटे ने नशे में धुत पिता की हत्या कर दी थी। इन घटनाओं ने पारिवारिक विवाद और नशे के कारण बढ़ रही हिंसा पर चिंता बढ़ा छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है।

पत्नी के एक साल से मायके में रहने और वापस नहीं लौटने से नाराज पति ने अपने ही पांच साल के मासूम बेटे की हत्या कर दी। इसके बाद उसने नहर में डूबने की कहानी बनाकर पुलिस और परिजनों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पत्नी के शक के बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

पत्नी के मायके में रहने से था नाराज

पुलिस के अनुसार आरोपी रेशमलाल यादव की पत्नी पिछले एक साल से अपनी दो बेटियों के साथ मायके में रह रही थी। इसी बात को लेकर आरोपी काफी समय से नाराज था। घटना वाली रात वह अपने पांच साल के बेटे को लेकर ससुराल जाने के लिए ग्राम भैसों से निकला था। कुछ समय बाद आरोपी बेटे का शव लेकर घर लौट आया और परिजनों को बताया कि वह शराब के नशे में था। इस दौरान उसकी साइकिल नहर में गिर गई और बच्चा पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई।

पत्नी के शक के बाद खुला राज

बेटे की मौत की जानकारी मिलने पर जब पत्नी को घटना की सूचना दी गई तो उसे पूरी घटना संदिग्ध लगी। इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच की और आरोपी से सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

हाल के दिनों में सामने आए ऐसे अन्य मामले

मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी रेशमलाल यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हत्या के कारणों से जुड़ी अन्य जानकारी भी जुटाई जा रही है।

इसी तरह का एक मामला हाल ही में सामने आया था, जहां परिवारिक विवाद के चलते बेटे ने नशे में धुत पिता की हत्या कर दी थी। इन घटनाओं ने पारिवारिक विवाद और नशे के कारण बढ़ रही हिंसा पर चिंता बढ़ा दी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Mar 2026 02:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / एक साल से मायके में थी पत्नी, गुस्से में पिता ने 5 साल के बेटे को मार डाला, नहर में डूबने की बनाई झूठी कहानी…

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

5 साल के बेटे को नहर में डुबोकर मार डाला, शव लेकर पिता पहुंचा घर, कहा- मैं नशे में था..

janjgir champa son murder
जांजगीर चंपा

Teacher suspended: पत्नी के स्कूल में शिक्षक पति की परीक्षा ड्यूटी, इधर शराब पीकर पंहुचा टीचर निलंबित

Teacher suspended: पत्नी के स्कूल में शिक्षक पति की परीक्षा ड्यूटी, इधर शराब पीकर पंहुचा टीचर निलंबित
जांजगीर चंपा

Road Accident: क्लिंकर से भरा ट्रेलर सड़क किनारे पलटा, नशे में धुत था चालक, मची अफरा-तफरी

ट्रेलर सड़क किनारे पलटा क्लिंकर से भरा ट्रेलर (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

छात्रावास से गायब 12 साल का बच्चा ट्रेन पकड़कर पहुंचा विशाखापट्टनम, टीटी-रेलवे पुलिस को नहीं लगी भनक, जानें मामला

ट्रेन में बैठकर पहुंच गया विशाखापट्टनम (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा

Teacher Suspended: शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई! 2 शिक्षक निलंबित, प्रधान पाठक समेत 4 को नोटिस

शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.