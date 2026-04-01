CG News: गन्ना किसानों का 6 करोड़ भुगतान अटका, बोले- अब नहीं सहेंगे देरी, वजह चौंकाने वाली

कृषि विभाग और शक्कर कारखाना प्रबंधन के अनुसार, आने वाले समय में गन्ना उत्पादक किसानों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। जिला प्रशासन गन्ना किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए बीते साल से अनुदान प्रदान कर रहा है। इसमें गन्ना बीज की कीमत पांच रुपए से घटाकर एक रुपए कर दी गई है। खेत तैयार करने के लिए प्रति एकड़ 2000 रुपए का अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा रहा है। अन्य अनुदान भी किसानों को दिए जा रहे हैं। अभी तक 378 किसानों ने 303 हेक्टेयर में गन्ना लेने की सहमति दी है।