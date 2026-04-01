9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

CG News: गन्ना किसानों का 6 करोड़ भुगतान अटका, बोले- अब नहीं सहेंगे देरी, वजह चौंकाने वाली

Balod News: बालोद जिले में गन्ना किसानों को उनकी मेहनत का भुगतान समय पर नहीं मिल पा रहा है। दंतेश्वरी मईया सहकारी शक्कर कारखाना से जुड़े करीब 600 किसानों का लगभग 6 करोड़ रुपए भुगतान अटका हुआ है।

2 min read
Google source verification

बालोद

image

Khyati Parihar

Apr 09, 2026

गन्ना किसानों का 6 करोड़ का भुगतान अटका (फाइल फोटो- पत्रिका)

गन्ना किसानों का 6 करोड़ का भुगतान अटका (फाइल फोटो- पत्रिका)

CG News: बालोद जिले के एकमात्र दंतेश्वरी मईया सहकारी शक्कर कारखाना में गन्ना उत्पादक किसानों के भुगतान में देरी हो रही है। लगभग 600 किसानों को बेचे गए गन्ने के बदले लगभग 6 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना बाकी है। फंड की कमी को भुगतान में देरी का मुख्य कारण बताया गया है।

नागरिक आपूर्ति निगम (नान) ने अभी तक इस माह का शक्कर उठाव कारखाना से नहीं किया है, जिसके कारण राशि कारखाने को प्राप्त नहीं हुई है। कारखाना प्रबंधन को नान से राशि मिलने के बाद ही किसानों को भुगतान किया जाएगा।

गन्ना उत्पादक किसानों की संख्या बढ़ने की उम्मीद

कृषि विभाग और शक्कर कारखाना प्रबंधन के अनुसार, आने वाले समय में गन्ना उत्पादक किसानों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। जिला प्रशासन गन्ना किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए बीते साल से अनुदान प्रदान कर रहा है। इसमें गन्ना बीज की कीमत पांच रुपए से घटाकर एक रुपए कर दी गई है। खेत तैयार करने के लिए प्रति एकड़ 2000 रुपए का अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा रहा है। अन्य अनुदान भी किसानों को दिए जा रहे हैं। अभी तक 378 किसानों ने 303 हेक्टेयर में गन्ना लेने की सहमति दी है।

किसानों ने जताई चिंता

किसानों ने इस देरी पर चिंता व्यक्त की है और जल्द भुगतान की मांग की है, क्योंकि उन्हें राशि की आवश्यकता है। कुछ वर्षों से भुगतान में देरी की यह स्थिति बनी हुई है, जिससे किसान परेशान हैं। अब गन्ना उत्पादक किसानों की संख्या में भी कमी आ रही है। शक्कर कारखाना के मुताबिक बीते समय में 762 किसानों को लगभग 6 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।

धान की तरह गन्ना किसानों को भी करें भुगतान

जिले के गन्ना उत्पादक किसानों ने धान किसानों की तर्ज पर त्वरित भुगतान की मांग उठाई है। किसानों का कहना है कि धान खरीदी के बाद कुछ ही दिनों में किसानों के खाते में पूरी राशि आ जाती है, जबकि गन्ना किसानों को भुगतान के लिए एक-दो माह तक इंतजार करना पड़ता है।

गन्ना किसानों को भी दें सुविधाएं

जिला गन्ना उत्पादक किसान संघ के संरक्षक छगन देशमुख ने कहा कि प्रशासन को गन्ना के प्रति किसानों को सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों की उपेक्षा की गई, तो वे गन्ना उत्पादन के प्रति आगे नहीं आएंगे।

गन्ना किसानों के लिए भी बनाएं योजना

गन्ना किसान सुभाष साहू, रोहित साहू और जयंत साहू ने इस असमानता पर सवाल उठाते हुए मांग की कि गन्ना किसानों के लिए भी ऐसी योजना बनाई जाए, जिससे गन्ना बेचने के कुछ ही दिनों में उन्हें भुगतान मिल सके। प्रोत्साहन के अभाव में जिले में गन्ना उत्पादक किसानों की संख्या लगातार घट रही है, जिससे जिले के एकमात्र सहकारी शक्कर कारखाना पर भी खतरा मंडरा रहा है।

फैक्ट फाइल

  • कुल गन्ना खरीदी: 36,718 मीट्रिक टन
  • गन्ना पेराई: 36,718 मीट्रिक टन
  • शक्कर उत्पादन: 37,500 क्विंटल लगभग
  • गन्ना खरीदी राशि: 12.8 करोड़ रुपए
  • भुगतान राशि: 6 करोड़ रुपए
  • गन्ना बेचने वाले कृषक: 762

जल्द भुगतान किया जाएगा

इस संबंध में दंतेश्वरी मईया सहकारी शक्कर कारखाना के जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद राठिया ने कहा कि बचे किसानों को बेचे गए गन्ने का भुगतान जल्द ही किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

विधानसभा में गूंजा कबीरधाम का मुद्दा… पर्यटन, किसान क्रेडिट कार्ड और आदिवासी रोजगार पर उठे सवाल, MLA बोहरा ने सरकार से मांगा जवाब
कवर्धा
विधायक भावना बोहरा (फोटो सोर्स - पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

09 Apr 2026 08:01 pm

Published on:

09 Apr 2026 06:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / CG News: गन्ना किसानों का 6 करोड़ भुगतान अटका, बोले- अब नहीं सहेंगे देरी, वजह चौंकाने वाली

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Breaking News: बालोद में तेज रफ्तार बस रेलवे ट्रैक पर गिरी, 15 यात्री घायल, मची अफरा-तफरी

बस अनियंत्रित होकर रेलवे ट्रैक पर गिरा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बालोद

नान ने शक्कर का नहीं किया उठाव, 600 गन्ना किसानों का भुगतान रुका

दंतेश्वरी मईया सहकारी शक्कर कारखाना में गन्ना उत्पादक किसानों के भुगतान में देरी हो रही है। लगभग 600 किसानों को बेचे गए गन्ने के बदले लगभग 6 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना बाकी है।
बालोद

बालोद सदर मार्ग होगा अतिक्रमण मुक्त

बालोद जिला मुख्यालय के सबसे व्यस्ततम मार्ग सदर मार्ग को कब्जा मुक्त करने के लिए मंगलवार को एसडीएम कार्यालय में बैठक हुई।
बालोद

CG News: नक्सलियों के खौफ से मिली मुक्ति, छोटे से गांव पेवारी का बेटा बना सब इंस्पेक्टर, युवाओं के लिए बने प्रेरणा

CG News: नक्सलियों के खौफ से मिली मुक्ति, छोटे से गांव पेवारी का बेटा बना सब इंस्पेक्टर, युवाओं के लिए बने प्रेरणा
बालोद

CG Accident: बालोद में दर्दनाक हादसा, वाहन की ठोकर से ट्रैक्टर पलटा दो युवकों की मौत

CG Accident: बालोद में दर्दनाक हादसा, वाहन की ठोकर से ट्रैक्टर पलटा दो युवकों की मौत
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.