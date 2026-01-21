CG Vyapam: जूते-मोजे और घड़ी पर बैन, गेट आधे घंटे पहले बंद… 1 फरवरी को कड़ी सुरक्षा में होगी टीईटी परीक्षा

CG Vyapam Exam (photo-patrika)
CG Vyapam: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापमं) द्वारा आगामी 1 फरवरी 2026 को आयोजित की जाने वाली राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा इस बार सामान्य परीक्षाओं से काफी अलग होगी।
जिला मुख्यालय जगदलपुर में 14,174 अभ्यर्थियों के लिए आयोजित इस महापरीक्षा में प्रशासन ने सुरक्षा और अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। नकल और अनुचित साधनों को रोकने के लिए व्यापमं ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अभ्यर्थियों को एक विशेष ड्रेस कोड और समय-सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा।
परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए लागू किए गए इन सख्त नियमों के मुताबिक परीक्षार्थियों को केंद्र के भीतर जूते-मोजे पहनकर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थियों को केवल चप्पल पहनकर ही आना होगा। इसके अलावा, गहरे रंग के कपड़े पहनने पर भी रोक लगाई गई है। अभ्यर्थियों को केवल हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर आने के निर्देश दिए गए हैं ताकि फ्रिस्किंग की प्रक्रिया सुगमता से पूरी की जा सके।
सुरक्षा जांच इतनी कड़ी होगी कि साधारण स्वेटर को भी जाँच के लिए उतरवाया जाएगा। इसके साथ ही कान में किसी भी प्रकार के आभूषण, पर्स, बेल्ट, टोपी, घड़ी और किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को परीक्षा कक्ष में ले जाना पूर्णतः वर्जित किया गया है।
प्रशासन ने समय की पाबंदी को लेकर भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। अभ्यर्थियों को विशेष रूप से सतर्क किया गया है कि परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से ठीक 30 मिनट पहले केंद्रों के मुख्य द्वार स्थायी रूप से बंद कर दिए जाएंगे। सुबह 9.30 बजे शुरू होने वाली प्रथम पाली के लिए गेट सुबह 9 बजे और दोपहर 3 बजे शुरू होने वाली द्वितीय पाली के लिए गेट दोपहर 2.30 बजे बंद हो जाएंगे। किसी भी कारण से इस समय सीमा के बाद पहुँचने वाले किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसीलिए सभी को परीक्षा से कम से कम दो घंटे पूर्व केंद्र पर पहुँचने की सलाह दी गई है ताकि उनकी पहचान और सुरक्षा जाँच समय पर पूरी हो सके।
इन कड़े इंतजामों के बीच जगदलपुर शहर में परीक्षा दो पालियों में संपन्न होगी। सुबह की पाली में प्राथमिक स्तर के लिए 5,599 डीएड धारी अभ्यर्थी 15 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। वहीं दोपहर की पाली में उच्च प्राथमिक स्तर के 8,575 बीएड धारी अभ्यर्थियों की ज्यादा संख्या के मद्देनजर केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई है।
अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश पत्र और मूल पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड) साथ लाना अनिवार्य होगा। किसी भी दुविधा की स्थिति में सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 0771-2972780 और मोबाईल नंबर +91-82698-01982 जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
