CG News: धमाका करने की कोशिश नाकाम! उल्लूर घाटी से 8 किलो कुकर बम और तीन जिंदा IED बरामद

धमाका करने की कोशिश नाकाम (photo source- Patrika)
CG News: भोपालपटनम में नक्सल गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखते हुए सुरक्षा बलों ने उल्लूर घाटी में बड़ी सफलता हासिल की है। 62वीं वाहिनी सीआरपीएफ के जवानों ने नेशनल पार्क इलाके में पगडंडी मार्ग पर लगाए गए लगभग 8 किलो के कुकर आईईडी को समय रहते निष्क्रिय कर बड़ा हादसा टाल दिया।
जानकारी के अनुसार, सीआरपीएफ 62 बटालियन की टीम बुधवार को सुबह नियमित गश्त पर निकली थी। इसी दौरान जंगल के पगडंडी रास्ते पर दबाव आधारित कुकर आईईडी मिला। बम डिस्पोजल टीम ने मौके पर पहुंचकर तकनीकी प्रक्रिया के तहत आईईडी को सुरक्षित रूप से नष्ट किया।
सर्चिंग के दौरान जवानों को अन्य नक्सली सामग्री भी बरामद हुई, जिसमें दो भरमार बंदूकें, तीन देसी बम, लगभग 43 फीट लचीला इलेक्ट्रिक वायर, चार सेल बैटरी और एक प्लास्टिक ड्रम शामिल हैं। सभी विस्फोटक सामग्री को नष्ट कर दिया गया ताकि नक्सली इसका पुन: उपयोग न कर सकें।
सहायक कमांडर दुर्गानंदन श्रीवास्तव ने बताया कि इस क्षेत्र में नक्सली सुरक्षा बलों की आवाजाही बाधित करने के लिए आईईडी और अन्य विस्फोटक लगाने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं, लेकिन जवानों की सतर्कता से ये प्रयास असफल हो रहे हैं। जंगलों में दबाव बनाए रखने और नक्सली गतिविधियों की रोकथाम के लिए सर्चिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा। जवानों की सतर्कता से न सिर्फ बड़ा हादसा टला, बल्कि इलाके में नक्सलियों की हरकतों पर अंकुश भी लगाया गया।
CG News: छोटेडोंगर क्षेत्र के अतिसंवेदनशील जंगलों में गुरुवार को सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए तीन शक्तिशाली आईईडी बरामद कर सुरक्षित रूप से नष्ट किया। नक्सलियों ने पुलिस पार्टी को नुकसान पहुँचाने के मकसद से ये विस्फोटक माड़ीन नदी किनारे पदबेड़ा पगडंडी मार्ग पर प्लांट कर रखे थे। सूचना मिलते ही तत्काल संयुक्त अभियान की योजना बनाई गई।
इस ऑपरेशन में आईटीबीपी की 29वीं वाहिनी ओरछा, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड नारायणपुर, छोटेडोंगर थाना पुलिस बल तथा आईटीबीपी डॉग स्क्वॉड की संयुक्त टीम शामिल थी। संयुक्त दल ने घटनास्थल पर पहुँचकर लगभग एक किलोमीटर क्षेत्र को घेराबंदी (कार्डन) करते हुए गहन सर्चिंग की। सर्च अभियान के दौरान बीडीएस टीम ने तीन-तीन किलो वजन के तीन आईईडी बरामद किए, जिन्हें बाद में नष्ट कर दिया गया।
