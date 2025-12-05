CG News: धमाका करने की कोशिश नाकाम! उल्लूर घाटी से 8 किलो कुकर बम और तीन जिंदा IED बरामद

सहायक कमांडर दुर्गानंदन श्रीवास्तव ने बताया कि इस क्षेत्र में नक्सली सुरक्षा बलों की आवाजाही बाधित करने के लिए आईईडी और अन्य विस्फोटक लगाने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं, लेकिन जवानों की सतर्कता से ये प्रयास असफल हो रहे हैं। जंगलों में दबाव बनाए रखने और नक्सली गतिविधियों की रोकथाम के लिए सर्चिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा। जवानों की सतर्कता से न सिर्फ बड़ा हादसा टला, बल्कि इलाके में नक्सलियों की हरकतों पर अंकुश भी लगाया गया।