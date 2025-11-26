Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दंतेवाड़ा

CG News: धान के साथ मिलेट्स भी चमके! दंतेवाड़ा में किसान देवा मांडवी ने रचा नया कीर्तिमान

CG News: पोटाली गांव के किसान देवा मांडवी ने SMI तकनीक का उपयोग कर ‘‘बड़ा कोसरा’’ की सफल खेती कर जिले में नई मिसाल कायम की है।

2 min read
Google source verification

दंतेवाड़ा

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 26, 2025

धान के साथ-साथ मिलेट्स में नई राह (photo source- Patrika)

धान के साथ-साथ मिलेट्स में नई राह (photo source- Patrika)

CG News: दंतेवाड़ा जिले में जहां पारंपरिक धान उत्पादन आज भी किसानों की प्रमुख आजीविका है। वहीं अब मिलेट फसलों की ओर रुझान तेजी से बढ़ रहा है। रागी, कुल्थी, कोदो, मंडिया और कोसरा जैसी फसलों में वैज्ञानिक तकनीक के प्रयोग से नए अवसर बन रहे हैं। इसी कड़ी में विकासखंड कुआकोंडा के ग्राम पोटाली, पटेलपारा के किसान देवा मांडवी ने ‘‘बड़ा कोसरा’’ की फसल को उन्नत तकनीक से उगा कर जिले में नई मिसाल कायम की है।

CG News: खेती को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण संकेत

मांडवी ने एसएमआई तकनीक अपनाकर बड़ा कोसरा की खेती को न सिर्फ सफल बनाया, बल्कि जिलेभर के किसानों के लिए एक मॉडल फार्म की स्थापना भी की है। निर्माण ऑर्गेनाइजेशन दंतेवाड़ा और कृषि विभाग की तकनीकी सहायता से उन्होंने यह नवाचारपूर्ण प्रयोग किया।

इस तकनीक में 15-21 दिन की नर्सरी तैयार कर 30-30 सेंटीमीटर की दूरी पर एकल पौधा रोपण, नियमित साइकिल वीडिंग, जीवामृत और हांडी दवा जैसे जैविक उपचार शामिल हैं। अगस्त में रोपी गई कोसरा फसल आज खेत में लहलहा रही है, जिसमें प्रति पौधा 30-40 स्वस्थ बालियां देखने को मिल रही हैं। यह उत्पादन जिले में कोसरा की खेती को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण संकेत है।

किसान करे एसएमआई विधी से रोपाई

CG News: जिले के अन्य हिस्सों छिंदनार, बुधपदर, पालनार, भटपाल, गुटोली, गुमलनार, बड़े गुडरा, मोखपाल, बड़े तुमनार, छोटे तुमनार, बुरगुम, अचेली, बालूद, गंजेनार, पाहुरनार में भी किसान एसएमआई विधि से कोसरा की सफल रोपाई कर रहे हैं। भूमगादी समिति द्वारा किसानों को कोसरा चोप उपलब्ध कराया गया है, जिससे फसल विस्तार में और मदद मिल रही है।

कृषि क्रांति की नई दिशा दिखा रही

मांडवी कहते हैं, ‘‘एसएमआई तकनीक अपनाने से बड़ा कोसरा की खेती ने मुझे नई उम्मीद दी है। मैं चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के और किसान भी इस विधि को अपनाकर अपनी आय बढ़ाएं और खेती को मजबूत बनाएं।’’ दंतेवाड़ा में यह खेती अब कृषि क्रांति की नई दिशा दिखा रही है और किसानों के लिए एक प्रेरक सफलता की कहानी बन रही है।

ये भी पढ़ें

केंचुआ के काटने से हो रही BLO की मौत… SIR पर पूर्व CM भूपेश बघेल के बयान से गरमाई सियासत
रायपुर
SIR पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान (photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 03:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / CG News: धान के साथ मिलेट्स भी चमके! दंतेवाड़ा में किसान देवा मांडवी ने रचा नया कीर्तिमान

बड़ी खबरें

View All

दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

दंतेवाड़ा की जैविक खेती को मिल रही राष्ट्रीय पहचान, केंद्रीय कृषि मंत्री ने खुद किया ‘जवा फूल चावल’ का ऑनलाइन ऑर्डर

दंतेवाड़ा की जैविक खेती को मिल रही राष्ट्रीय पहचान (photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा

किसानों को दोहरा फायदा! अब मत्स्य पालन के साथ झींगा उत्पादन भी बनेगा आय का बड़ा स्रोत

मत्स्य पालन के साथ होगा झींगा उत्पादन भी (photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा

घने जंगलों में बदलाव की गूंज! कांडलापर्ती में पहली बार लगा समाधान शिविर, ग्रामीणों को मिला बड़ा लाभ

30 साल बाद कांडलापर्ती में लगा समाधान शिविर (photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा

Dhan Kharidi 2025-26: किसानों के लिए बड़ी राहत! धान खरीदी पंजीयन और रकबा संशोधन की तिथि बढ़ी

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 2025-26 जारी (photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा

CG News: सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मान रही सरकार, AAP ने किया विरोध, कहा- आदिवासियों के साथ हो रहा अन्याय

छत्तीसगढ़ बचाबो यात्रा (photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.