CG News: धान के साथ मिलेट्स भी चमके! दंतेवाड़ा में किसान देवा मांडवी ने रचा नया कीर्तिमान

CG News: दंतेवाड़ा जिले में जहां पारंपरिक धान उत्पादन आज भी किसानों की प्रमुख आजीविका है। वहीं अब मिलेट फसलों की ओर रुझान तेजी से बढ़ रहा है। रागी, कुल्थी, कोदो, मंडिया और कोसरा जैसी फसलों में वैज्ञानिक तकनीक के प्रयोग से नए अवसर बन रहे हैं। इसी कड़ी में विकासखंड कुआकोंडा के ग्राम पोटाली, पटेलपारा के किसान देवा मांडवी ने ‘‘बड़ा कोसरा’’ की फसल को उन्नत तकनीक से उगा कर जिले में नई मिसाल कायम की है।