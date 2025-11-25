लाल–काला–सफेद–हरा चावल उगाकर बनाई पहचान… ध्रुवराम की अनोखी खेती, HMT से कमा रहे लाखों..

ध्रुवराम कहते हैं कि तीन एकड़ जैविक खेती में उनका खर्च मात्र 40-45 हजार रुपए आता है, जबकि पांच महीने में ही करीब दो लाख रुपए का लाभ हो जाता है। उनका मानना है कि जैविक फसल न केवल अधिक लाभ देती है, बल्कि इसके उपभोग से स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। उनके पास कुल 10 एकड़ जमीन है, जिसमें से तीन एकड़ पर वे जैविक खेती करते हैं। वे विभिन्न कृषि शिविरों में अपनी फसलों की प्रदर्शनी लगाकर किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं।