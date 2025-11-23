बड़ा हादसा: खुली पानी की टंकी में गिरकर 3 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत, गांव में छाया मातम

स्थानीय लोगों के मुताबिक, बच्ची दोपहर के वक्त घर के आंगन के पास खेल रही थी। खेलते-खेलते वह पानी की टंकी के करीब पहुंच गई। टंकी बिना ढक्कन के खुली हुई थी। बताया जा रहा है कि खेलते समय बच्ची का पैर अचानक फिसल गया और वह संतुलन खो बैठी, जिसके चलते वह सीधे टंकी में गिर गई। जब परिजनों ने बच्ची को नहीं देखा तो खोजबीन शुरू की। कुछ ही देर बाद परिजनों की नजर पानी की टंकी पर पड़ी, जहां बच्ची डूबी (Big Incident) हुई मिली।