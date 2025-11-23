Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

बड़ा हादसा: खुली पानी की टंकी में गिरकर 3 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत, गांव में छाया मातम

Breaking News: बिलासपुर जिले में रविवार दोपहर एक हृदयविदारक हादसा हो गया। आंगन में खेल रही तीन साल की मासूम बच्ची खुली पानी की टंकी में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Nov 23, 2025

बच्ची की मौत (Photo Patrika)

ढाई साल के मासूम को उतारा मौत के घाट (Photo Patrika)

Big Incident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना सामने आई है। कोटा क्षेत्र में रविवार दोपहर एक तीन साल की मासूम बच्ची की घर में रखी खुली पानी की टंकी में गिरकर मौत हो गई। बच्ची की मौत की खबर फैलते ही पूरे गांव में मातम पसर गया। पड़ोसी और रिश्तेदार बड़ी संख्या में बच्ची के घर पहुंचे, जहां परिवार का रो-रोकर बुरा हाल था। मासूम की असमय मौत ने हर किसी को झकझोरकर रख दिया है।

खेलते-खेलते पानी की टंकी में गिरी

स्थानीय लोगों के मुताबिक, बच्ची दोपहर के वक्त घर के आंगन के पास खेल रही थी। खेलते-खेलते वह पानी की टंकी के करीब पहुंच गई। टंकी बिना ढक्कन के खुली हुई थी। बताया जा रहा है कि खेलते समय बच्ची का पैर अचानक फिसल गया और वह संतुलन खो बैठी, जिसके चलते वह सीधे टंकी में गिर गई। जब परिजनों ने बच्ची को नहीं देखा तो खोजबीन शुरू की। कुछ ही देर बाद परिजनों की नजर पानी की टंकी पर पड़ी, जहां बच्ची डूबी (Big Incident) हुई मिली।

Big Incident: मौके पर पहुंची पुलिस

घटना के बाद परिजन तत्काल बच्ची को बाहर निकालकर नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कोटा लेकर पहुंचे। लेकिन डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही कोटा पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए पंचनामा की कार्रवाई की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बच्ची की असमय मृत्यु से गांव में शोक का माहौल है।

Published on:

23 Nov 2025 03:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / बड़ा हादसा: खुली पानी की टंकी में गिरकर 3 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत, गांव में छाया मातम

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

