दंतेवाड़ा का नया टूरिस्ट स्पॉट बना ग्राम मेंडोली, पीले फूलों की छटा बिखेरते रामतिल के खेत बने आकर्षण का केंद्र

जिले से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित यह गांव इन दिनों फोटोग्राफी प्रेमियों और सैलानियों के लिए आकर्षण का नया केंद्र बन गया है। सुबह की हल्की धूप और शाम के सुनहरे उजाले में रामतिल के पीताभ फूलों के बीच का दृश्य इतना मनमोहक होता है कि हर आगंतुक इसे अपने कैमरे में कैद किए बिना आगे नहीं बढ़ता। ग्रामीण परिवेश में पकी धान की फसलें, हरियाली से घिरे जंगल और स्वच्छ जलधाराओं के बीच रामतिल के यह खेत शीत ऋतु की सुंदरता को और भी खास बना रहे हैं।