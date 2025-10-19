पारंपरिक खेती छोड़ अब किसान कर रहे हैं मिर्च की आधुनिक खेती, हो रही दुगुनी कमाई, जानें कैसे?

Chilli cultivation: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के किसानों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के प्रयास अब धरातल पर नजर आने लगे हैं। राज्य में कृषि के साथ उद्यानिकी और सब्जी उत्पादन की दिशा में किसानों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन और तकनीकी प्रशिक्षण की बदौलत किसान अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर बागवानी और नकदी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। इसी कड़ी में मनोरा विकासखण्ड के ग्राम केराकोना के किसान सायो ने मिर्च की खेती से सफलता की नई कहानी लिखी है।