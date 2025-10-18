कृषि में क्रांति की उड़ान! आधुनिक खेती के युग में ड्रोन बना किसानों का मददगार

Agricultural Drone Technology: ग्राम रानीडोंगरी के किसानों ने नवाचारपूर्ण तकनीक में विशेष रुचि दिखाई और प्रशिक्षण और ड्रोन से दवा छिड़काव प्रदर्शन में भाग लिया। किसानों ने कहा कि ड्रोन तकनीक से खेती के कार्य अधिक आसान और समयबद्ध होंगे। ड्रोन तकनीक के प्रदर्शन ने साबित किया है ड्रोन संचालक जगजीत नागेश के द्वारा फसलों में दवा छिड़काव का जीवंत प्रदर्शन कर खेती किसानी में फसलों में नवाचारों के तहत ड्रोन का समावेश किसानों की कृषि लागत कम करने आय वृद्धि और कृषि के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।