विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस, परिक्रमा स्थल पर ड्रोन और कैमरों की निगरानी

Bastar Dussehra: विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किया गया हैं। पर्व के दौरान शहर में किसी भी तरह की अव्यवस्था या अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस अलर्ट मोड में है। इसके लिए पुलिस के 500 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। यह जवान शहर के मुख्य मार्गों, रथ परिक्रमा स्थल, लालबाग और अधिक भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगाया गया है। इसके अलाव पैदल गश्त और मोबाइल पेट्रोलिंग टीमों को भी सक्रिय किया गया है।