विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस, परिक्रमा स्थल पर ड्रोन और कैमरों की निगरानी

Bastar Dussehra (Photo source- Patrika)
Bastar Dussehra: विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किया गया हैं। पर्व के दौरान शहर में किसी भी तरह की अव्यवस्था या अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस अलर्ट मोड में है। इसके लिए पुलिस के 500 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। यह जवान शहर के मुख्य मार्गों, रथ परिक्रमा स्थल, लालबाग और अधिक भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगाया गया है। इसके अलाव पैदल गश्त और मोबाइल पेट्रोलिंग टीमों को भी सक्रिय किया गया है।
बस्तर दशहरा के दौरान राजमहल परिसर में सबसे अधिक लोग जुटते हैं। रथ खींचने और परिक्रमा को देखने शहर के अलावा आसपास के हजारों ग्रामीण शामिल होते हैं। ऐसे में परिक्रमा स्थल में भीड़ के दौरान सुरक्षा प्रबंधन को लेकर पुलिस ने विशेष रणनीति बनाई है। इन जगहों में सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से नजर रखी जा रही है।
दशहरा पर्व के दौरान आने-जाने वाले मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्शन प्लान लागू है। रथ परिक्रमा के दौरान वाहनों के लिए अलग रूट बनाई गई है। इसके साथ ही सिरहासार के आसपास भीड़भाड़ और जाम से बचने पार्किंग के लिए अलग से स्थल निर्धारित किए गए हैं।
Bastar Dussehra: महेश्वर नाग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बस्तर: बस्तर दशहरा हमारी आस्था और संस्कृति का पर्व है। सुरक्षा के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। भीड़ में धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें।
बड़ी खबरेंView All
जगदलपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग