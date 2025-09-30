Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस, परिक्रमा स्थल पर ड्रोन और कैमरों की निगरानी

Bastar Dussehra: विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। 500 से अधिक जवानों की तैनाती, रथ परिक्रमा स्थल पर ड्रोन व सीसीटीवी निगरानी, पैदल गश्त और ट्रैफिक डायवर्शन प्लान के जरिए सुरक्षा व व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

less than 1 minute read

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Sep 30, 2025

Bastar Dussehra (Photo source- Patrika)

Bastar Dussehra (Photo source- Patrika)

Bastar Dussehra: विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किया गया हैं। पर्व के दौरान शहर में किसी भी तरह की अव्यवस्था या अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस अलर्ट मोड में है। इसके लिए पुलिस के 500 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। यह जवान शहर के मुख्य मार्गों, रथ परिक्रमा स्थल, लालबाग और अधिक भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगाया गया है। इसके अलाव पैदल गश्त और मोबाइल पेट्रोलिंग टीमों को भी सक्रिय किया गया है।

Bastar Dussehra: रथ परिक्रमा स्थल पर खास नजर

बस्तर दशहरा के दौरान राजमहल परिसर में सबसे अधिक लोग जुटते हैं। रथ खींचने और परिक्रमा को देखने शहर के अलावा आसपास के हजारों ग्रामीण शामिल होते हैं। ऐसे में परिक्रमा स्थल में भीड़ के दौरान सुरक्षा प्रबंधन को लेकर पुलिस ने विशेष रणनीति बनाई है। इन जगहों में सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से नजर रखी जा रही है।

दशहरा पर्व के दौरान आने-जाने वाले मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्शन प्लान लागू है। रथ परिक्रमा के दौरान वाहनों के लिए अलग रूट बनाई गई है। इसके साथ ही सिरहासार के आसपास भीड़भाड़ और जाम से बचने पार्किंग के लिए अलग से स्थल निर्धारित किए गए हैं।

Bastar Dussehra: महेश्वर नाग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बस्तर: बस्तर दशहरा हमारी आस्था और संस्कृति का पर्व है। सुरक्षा के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। भीड़ में धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें।

ये भी पढ़ें

बस्तर दशहरा में पहली बार… 1 से 8 अक्टूबर तक भव्य स्वदेशी मेला, 18 लोकल ब्रांड्स राष्ट्रीय मंच पर
जगदलपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 03:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस, परिक्रमा स्थल पर ड्रोन और कैमरों की निगरानी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bhimsen Waterfall: भीमसेन वॉटरफॉल से बरामद हुआ युवक का शव, इलाके में मचा हड़कंप

सेल्फी के चक्कर में हादसा (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

राज परिवार ने निभाई विवाहोत्सव की रस्म, ‘बेल पूजा’ कर दशहरा में शामिल होने देवियों को दिया न्योता

विवाहोत्सव से जुड़ी है रस्म की कहानी (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

बस्तर दशहरा में पहली बार… 1 से 8 अक्टूबर तक भव्य स्वदेशी मेला, 18 लोकल ब्रांड्स राष्ट्रीय मंच पर

जगदलपुर में भव्य स्वदेशी मेला (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

Chitrakote Falls: आंध्रप्रदेश से 40 छात्र-शिक्षक पहुंचे बस्तर, चित्रकोट जलप्रपात को बताया नियाग्रा से भी खूबसूरत

आंध्रप्रदेश से 40 छात्र-शिक्षक पहुंचे बस्तर (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

जीएसटी रिफॉर्म पर बढ़ा सियासी तापमान, भाजपा का समर्थन प्रस्ताव पारित, कांग्रेस का बायकॉट

जीएसटी पर गरमाई सियासत (Photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.